TAP стремится внести весомый вклад в достижение целей Парижского соглашения – управляющий директор (Эксклюзивное интервью)

БАКУ/Trend/ - Консорциум Трансадриатического трубопровода (TAP) стремится внести весомый вклад в достижение целей Европейского "зеленого" курса и Парижского соглашения, потенциально снабжая ЕС низкоуглеродными и возобновляемыми газами в будущем.

Об этом сказал в эксклюзивном интервью Trend управляющий директор TAP Лука Скьепатти в преддверии заседания Консультативного совета Южного газового коридора (ЮГК), которое пройдет 1 марта в Баку.

"TAP ориентирован на повышение энергетической безопасности Европы и диверсификацию энергетических маршрутов, а также на обеспечение справедливого и устойчивого энергетического перехода, особенно в Юго-Восточной Европе и на Западных Балканах, которые чрезмерно зависят от ископаемого топлива. Достижение этих целей - сложная задача, требующая постоянного диалога и сотрудничества между доверенными и надежными партнерами, предлагающими различные решения в ходе продолжающейся процедуры рыночного теста 2023 года. Поэтому вместе с другими представителями руководства консорциума TAP я поеду в Баку, чтобы принять участие в этом важном собрании. Эта встреча предоставляет прекрасную возможность обсудить прогресс последующих работ по Южному газовому коридору и будущие планы расширения нашей стратегической цепочки создания стоимости в энергетике, в которой TAP представляет собой европейский участок, транспортируя энергоресурсы на соответствующие рынки", - отметил он.

Лука Скьепатти упомянул, что в 2023 году впервые состоялось министерское заседание Консультативного совета по "зеленой" энергетике, что позволило обменяться мнениями по "зеленой" повестке дня ЮГК.

"В TAP мы стремимся внести важный вклад в достижение целей Европейского "зеленого" курса и Парижского соглашения, потенциально снабжая ЕС низкоуглеродными и возобновляемыми газами в будущем и реализуя новые энергетические стратегии. Помимо прочего, мы стремимся достичь углеродной нейтральности посредством проектов расширения за счет электрификации наших компрессорных станций и других мер по смягчению последствий изменения климата. Поэтому второй год подряд Консультативный совет по "зеленой" энергетике будет предоставлять прекрасную платформу для обсуждения этих вопросов", - подчеркнул он.

Транспортировка водорода

Скьепатти отметил, что вся отрасль в настоящее время сосредоточена на водороде как на одном из ключевых решений для поддержки энергетического перехода и, в конечном итоге, достижения углеродной нейтральности к 2050 году.

"TAP с самого начала принял эту идею. Наша цель - разработать актив, который позволит транспортировать водород, первоначально в форме смеси с природным газом. Мы находимся в процессе оценки степени, в которой TAP может технически обеспечить транспортировку смеси природного газа и водорода. В 2021 году исследование по начальной готовности к транспортировке водороду подтвердило, что TAP потенциально может транспортировать водородную смесь. Мы уже начали тестирование материалов и ожидаем, что первоначальные результаты по морской части трубопровода будут доступны ко второму кварталу 2024 года. В зависимости от результатов этих первоначальных испытаний TAP может продолжить проведение тендеров на более широкие исследования", - сказал он.

Управляющий директор также упомянул, что сроки фактической транспортировки водородной смеси будут зависеть от подтверждения пригодности материала трубопровода, завершения более широких исследований и, самое главное, наличия водорода и наличия интереса на рынке.

"В долгосрочной перспективе мы предполагаем, что концентрация водорода будет постепенно увеличиваться в соответствии с развитием рынка водорода и соответствующего спроса, а также с развитием нормативной базы как на уровне ЕС, так и на уровне государств-членов", - подчеркнул он.

Рыночные тесты

По словам Скьепатти, стратегическое значение ЮГК и ТАР признано в плане REPowerEU, который призывает к активизации сотрудничества с Азербайджаном и наращиванию потенциала ТАР для увеличения поставок газа в ЕС и на Западные Балканы.

"В июле 2022 года ЕС подписал Меморандум о стратегическом партнерстве в области энергетики с Азербайджаном с целью удвоить мощность ЮГК для поставки в ЕС не менее 20 миллиардов кубометров газа в год к 2027 году. Номинальная пропускная способность трубопровода составляет 10 миллиардов кубических метров в год с потенциалом удвоения до более чем 20 миллиардов кубометров в год. Возможности расширения TAP предлагаются рынку посредством регулярных рыночных тестов открытым, прозрачным и недискриминационным способом. Рыночные тесты проводятся не реже одного раза в нечетный год. Рыночные тесты разделены на два этапа: необязывающий и обязывающий", - сказал Скьепатти.

Управляющий директор напомнил, что рыночный тест 2021 года был завершен ранее в этом году, и в результате были приняты обязательства, согласно которым TAP добавит еще 1,2 миллиарда кубометров в год к пропускной способности трубопровода к 1 января 2026 года.

"Этот первый шаг расширения усиливает значение ЮГК для безопасности энергоснабжения ЕС и открывает путь для дальнейшего расширения, которого можно достичь поэтапно посредством участия в следующих рыночных тестах. Необязывающий этап нового рыночного теста 2023 года был начат в июле 2023 года и продолжается до сих пор. Мы ожидаем, что его обязывающий этап состоится ближе к концу 2024 года. TAP предложит рынку обновленный полный набор уровней мощности, охватывающий весь диапазон до 20 миллиардов кубометров в год. Совокупные результаты необязывающего этапа рыночного теста 2023 года будут опубликованы в отчете об оценке спроса в установленном порядке по согласованию с соседними операторами системы передачи, что означает подтверждение возможности проведения рыночного теста на основе рыночного интереса для бронирования новых дополнительных долгосрочных мощностей", - добавил он.

Процесс расширения

Управляющий директор отметил, что TAP продолжает соответствующие работы, необходимые для предоставления рынку дополнительных 1,2 миллиарда кубометров в год.

"TAP добавит одну компрессорную установку (около 15 МВт) к существующей компрессорной станции в Кипои (район Александруполиса), на границе Греции с Турцией, и модернизирует там оборудование. После завершения первых строительных работ мы приступили к первым работам по возведению временных строительных объектов и раскопкам фундамента для нового здания компрессорной станции в Кипои. Мы также начнем земляные работы, связанные с новым зданием электротехнического управления. Близятся к завершению работы по подготовке к врезке основных трубопроводов. Кроме того, закупка основных материалов и инженерно-технических работ продолжается в соответствии с общим графиком проекта. Мы ожидаем, что коммерческая эксплуатация начнется 31 декабря 2025 года", - сказал он.

Скьепатти напомнил, что первоначальная мощность ТАР в 10 миллиардов кубометров в год была выделена грузоотправителям и зарезервирована на 25 лет в соответствии с долгосрочными контрактами на транспортировку газа, подписанными еще в 2013 году.

"TAP предлагает рынку мощности для краткосрочного бронирования через платформу PRISMA. Уровень этих краткосрочных заказов зависит от потребностей рынка. Однако с февраля 2022 года из-за продолжающегося кризиса нас пригласили заняться решением проблемы дефицита природного газа в Европе, и мы успешно справились с этой задачей. С тех пор мы были близки к полной загрузке, имея значительные краткосрочные заказы в дополнение к долгосрочным обязательствам, а число наших грузоотправителей значительно увеличилось", - подчеркнул он.

Управляющий директор также отметил, что с момента начала работы в последний день 2020 года по TAP на сегодняшний день транспортировано более 32 миллиардов кубометров газа.

"Только в 2023 году мы транспортировали 11,5 миллиарда кубометров газа, что является самым высоким годовым объемом с момента начала нашей деятельности. TAP зарекомендовал себя как устойчивая и надежная стратегическая энергетическая инфраструктура за последние три года своего существования, и мы полны решимости продолжать поддерживать Европу в 2024 году и в последующий период", - добавил Скьепатти.

X: @Lyaman_Zeyn