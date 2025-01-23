Азербайджан и Vestas Wind Systems обсудили возможности сотрудничества в ветровой энергетике

БАКУ /Trend/ - Азербайджан и Vestas Wind Systems обсудили возможности сотрудничества в области использования ветровой энергии.

Как передает в четверг Trend, об этом на своей странице в социальной сети X написал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

"В рамках Давосского экономического форума мы были рады снова встретиться с Мортеном Дюрхольмом, вице-президентом Vestas Wind Systems A/S. В ходе обсуждения мы сосредоточились на важности внедрения "зеленых" технологий, положительном влиянии инновационных решений в промышленности и возможностях сотрудничества в области использования ветровой энергии", - говорится в публикации.

Напомним, что производство электроэнергии по "зеленым" источникам энергии в Азербайджане в прошлом году по сравнению с 2023 годом увеличилось на 1,729 миллиарда киловатт-часов и составило 3,851 миллиарда киловатт-часов. За 12 месяцев производство электроэнергии на ТЭС составило 24,543 миллиарда киловатт-часов, на ГЭС - свыше 3 миллиардов киловатт-часов, а посредством других источников - 839,9 миллиона киловатт-часов. За этот период на ветровых электростанциях было произведено 51,1 миллиона киловатт-часов, на солнечных электростанциях - 556,3 миллиона киловатт-часов, а на заводе по сжиганию твердых бытовых отходов - 232,5 миллиона киловатт-часов электроэнергии.