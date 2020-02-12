В Узбекистане установят автоматы по продаже золотых слитков

БАКУ/Trend/ - В Узбекистане планируют установить автоматы по продаже золотых и серебряных слитков весом в один, три и пять граммов, сообщает Trend со ссылкой на узбекские СМИ.

Об этом говорится в проекте президентского постановления "О мерах по дальнейшей диверсификации туристских услуг", опубликованном на официальном правовом портале.

Процесс реализации был поручен министерству финансов и Центральному банку Узбекистана.

К середине 2020 года автоматы будут размещены в Ташкенте, Бухарской, Самаркандской, Хорезмской и Ташкентской областях. До начала 2021 года – в других регионах республики.

Такие автоматы установлены в некоторых странах в местах, популярных у туристов (например, в Лас-Вегасе).

Постановление также предусматривает введение добровольной сертификации туристских объектов по системе Tourist friendly ("подтверждающей уровень гостеприимства и соответствие требованиям по качеству"). Такие объекты, в частности, будут в приоритетном порядке включаться в маршруты, разрабатываемые Госкомтуризмом.

Последние несколько лет в Узбекистане ведется активная кампания по развитию туристического и привлечению туристов. Среди прочего туристам разрешили без ограничений вести фотосъемку, для них внедрили электронные визы, открыли гостевые дома. Власти также значительно расширили список стран для безвизового въезда в республику.

В 2019 году Узбекистан посетили 6,7 миллиона иностранцев, что примерно на четверть выше прошлогоднего показателя. Туризм в качестве формальной цели поездки указали около 15 процентов.

(Автор: Илькин Сейфаддини. Редактор: Гюнель Зейналова).