Владислав Криклий: Необходимо еще больше расширять возможности транспортного коридора TRACECA

6 декабря 2019 11:51 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Необходимо еще более расширять возможности транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия (TRACECA).

Об этом сказал министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, сообщает в пятницу Trend с мероприятия, посвящённого 20-летию подписания Основного многостороннего соглашения о международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия и и XIV заседанию Постоянного секретариата Межправительственной комиссии TRAСECA.

По его словам, в рамках развития коридора очень важен вопрос идентификации тарифов со стороны стран-участников.

"С точки зрения развития коридора TRACECA, страны-участники должны придавать большое значение и вопросу расширения связей между перевозчиками", - отметил министр

Отметим, что в Баку шестого декабря проходит международная конференция, посвященная 20-летию подписания Основного многостороннего соглашения о международном транспорте по развитию коридора Европа-Кавказ-Азия, и XIV заседание Постоянного секретариата Межправительственной комиссии TRAСЕСА.

В мероприятиях принимают участие официальные представители стран-членов TRAСEСA и стран-наблюдателей, представители международных организаций.

Отметим, что TRACECA - программа международного сотрудничества между Европейским союзом и странами-партнёрами по организации транспортного коридора Европа-Кавказ-Азия. В организационном плане TRACECA представляет собой межправительственную комиссию.

Программа TRACECA была создана в 1993 году на основе Брюссельской декларации при участии Азербайджана, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Затем к программе присоединились Молдова, Монголия и Украина, в 2000 году — Турция, Румыния и Болгария, в 2009 году - Иран.

( Автор: Анастасия Савченко. Редактор: Юсиф Агаев.)

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