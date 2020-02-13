Установка нового светофора облегчит движение транспорта и пешеходов (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Новый светофор на пересечении улиц Ахмеда Раджабли и Джафара Хандана облегчит движение автотранспорта, сообщает Trend в четверг со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

В то же время на перекрестке были созданы новые пешеходные переходы для безопасного передвижения жителей столицы.

"Изменения не только уменьшат пробки в часы пик, но также повысят безопасность движения автомобилей и пешеходов на дорогах по вышеуказанным улицам", - сообщили в агентстве.

БТА при Кабмине Азербайджана создано по Указу Президента АР от 21 декабря 2015 года "О дополнительных мерах по проведению реформ в области транспорта в Баку".

Основной целью деятельности Агентства является обеспечение безопасного, бесперебойного и комфортного движения транспортных средств и пешеходов на административной территории Баку.

БТА является юридическим лицом, осуществляющим регулирование и надзор в области пассажирских перевозок, участвует в организации движения на административной территории города Баку. Агентство при выполнении своих обязательств действует совместно с государственными и местными органами самоуправления, международными и неправительственными организациями, другими юридическими и физическими лицами.