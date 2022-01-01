Председательство в СНГ переходит от Беларуси к Казахстану

Казахстан 1 января 2022 06:42 (UTC+04:00)
Председательство в СНГ переходит от Беларуси к Казахстану

Председательство в СНГ в 2022 году переходит к Казахстану от Беларуси, которая возглавляла организацию в ее 30-летнюю годовщину. По мнению наблюдателей, СНГ состоялась как политическая организация и Минску в условиях пандемии и "политических пертурбаций" в отдельных странах объединения удалось сохранить ее как "площадку возможностей". Нур-Султану предстоит продолжить поступательное развитие СНГ как регионального объединения, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В прошлом году страны организации сумели улучшить свои экономические показатели. Так в январе - августе 2021 года стоимостной объем (в текущих ценах) взаимной торговли стран Содружества увеличился по сравнению с соответствующим периодом на 28,3%. "При этом объем экспорта вырос на 28,6%, импорта - на 28%. За девять месяцев этого года ни одна из стран Содружества не допустила падения по валовому внутреннему продукту, завершив этот период с динамикой роста. В целом же по СНГ ВВП вырос на 4,4 %", - говорится в опубликованном Исполнительным комитетом СНГ документе об итогах председательства Белоруссии в 2021 году.

15 октября во время саммита СНГ был подписан договор о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространению оружия массового уничтожения. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что это создает хорошую основу для объединения усилий стран Содружества в борьбе с терроризмом и наркотрафиком.

Направления работы в 2022 году

Как заявил спикер Сената (верхней палаты) парламента Казахстана Маулен Ашимбаев, одним из приоритетов председательства республики станет продвижение парламентской дипломатии. Он пояснил, что президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев уже утвердил концепцию председательства, которая будет представлена в январе.

К маю 2022 года планируется подготовить к подписанию главами правительств стран - членов соглашение о свободной торговле услугами в СНГ. По словам председателя Исполкома - исполнительного секретаря СНГ Сергея Лебедева, текст соглашения подразумевает, что к нему могут присоединиться не только государства - участники организации, но и другие страны "на определенных условиях".

Путин отмечал, что страны СНГ будут совместно развивать систему мониторинга биологических рисков и обмениваться информацией по вопросам борьбы с эпидемиями. По словам его казахстанского коллеги, республика настроена на активную работу и по региональной консолидации. В целях дальнейшего сближения народов стран сообщества Казахстан объявил следующий год Годом народного творчества и культурного наследия СНГ. "План его проведения включает около 100 мероприятий, направленных на сохранение исторических связей, укрепление взаимодействия в сфере культуры, туризма и спорта", - пояснил Токаев.

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