Казахстан нацелен на увеличение пропускной способности ТМТМ

БАКУ /Trend/ - Казахстан намерен планомерно увеличивать пропускную способность Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) за счет внедрения цифровых решений и модернизации инфраструктуры.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на саммите Центральная Азия-Китай в Сиане.

"Одним из ключевых участков маршрута "Китай – Центральная Азия – Европа" является Транскаспийский международный транспортный маршрут. На текущем этапе эта артерия приобрела стратегическое значение", - сказал Президент в этой связи.

Касым-Жомарт Токаев добавил, что, учитывая, что Китай является основным грузоотправителем, необходимо активизировать совместные усилия для обеспечения максимальной и бесперебойной загрузки этого маршрута.

"Приглашаем китайских партнеров к взаимовыгодному сотрудничеству по расширению возможностей портов Каспийского моря, цифровизации их деятельности, а также совместному производству транспортных судов", - сказал он.

По словам Президента, использование потенциала железной дороги Казахстан-Туркменистан-Иран также открывает большие перспективы для двух стран. Касым-Жомарт Токаев добавил, что этот маршрут является важным звеном в развитии одного из кратчайших маршрутов из Восточной Азии в страны Персидского залива.