Казахстан планирует последовательно укреплять цифровую инфраструктуру

БАКУ /Trend/ - Для Казахстана важно последовательно укреплять цифровую инфраструктуру.

Как передает в четверг Trend, об этом сказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на форуме Digital Bridge.

"Передовая ИТ-инфраструктура является основой будущего прогресса цифровой индустрии и, в частности, искусственного интеллекта. Поэтому ее развитие должно опережать потребности IT-разработчиков. В первую очередь, требуется нарастить наши вычислительные мощности. Поручаю правительству в течение двух лет обеспечить строительство дата-центров, специализирующихся на искусственном интеллекте", - подчеркнул он.

По его словам, для этого могут быть привлечены такие мировые игроки, как Amazon, Google, Mastercard и Citigroup.

"Во время недавней поездки в Нью-Йорк я встречался с руководством этих компаний, и были достигнуты соответствующие договоренности. Важно также развивать экосистему данных для искусственного интеллекта. Большие данные - это, по сути, "топливо" для искусственного интеллекта", - отметил он.

Токаев упомянул, что в Казахстане уже реализованы различные решения в этой сфере.

"Однако их потенциал до конца не раскрыт из-за отсутствия доступа к имеющимся у государственных органов массивам данных. Здесь необходимо исходить из "презумпции открытости" информации. Нужно обеспечить свободный доступ к обезличенным данным посредством Smart Data Ukimet. Подчеркиваю, все сведения должны быть обезличены и надежно защищены. Требуется исключить любые риски утечки персональных данных. Кроме того, уже в следующем году предстоит запустить Национальную платформу искусственного интеллекта. Она должна объединить данные государства и крупного бизнеса, обеспечить их актуальность и доступность", - сказал он.

Как заметил Токаев, все эти меры позволят стартапам, использующим элементы искусственного интеллекта, создавать абсолютно новые, востребованные в Казахстане и мире IT-решения.

"Предстоит осуществить серьезную реформу Бюро национальной статистики, превратить его в настоящее цифровое ведомство. Необходимо принять комплексные меры по упорядочиванию статистических и прочих данных, включая выработку политики управления и определение целевой архитектуры данных. Это станет базовым условием для принятия эффективных решений государством", - добавил он.