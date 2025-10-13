Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Home
  2. Central Asia
  3. Kazakhstan

Kazakhstan reshuffles its diplomatic deck with key ambassador picks

Kazakhstan Materials 13 October 2025 09:35 (UTC +04:00)
Kazakhstan reshuffles its diplomatic deck with key ambassador picks
Photo: Akorda

Follow Trend on

Madina Usmanova
Madina Usmanova
Read more

ASTANA, Kazakhstan, October 13. By decrees of Kazakhstan's President Kassym-Jomart Tokayev, several new diplomatic appointments have been made, Trend reports via the presidential press service.

Altay Abibullayev has been appointed as Kazakhstan’s Ambassador to Slovenia.

Daulet Batyrashev, Ambassador of Kazakhstan to Croatia, will concurrently serve as Ambassador to Bosnia and Herzegovina and Montenegro.

Anuarbek Akhmetov, Ambassador of Kazakhstan to Algeria, has been appointed concurrently as Ambassador to Tunisia.

Tags:
Latest

Latest

Read more