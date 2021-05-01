Количество жертв в зоне конфликта достигло 33 человек - Минздрав Кыргызстана

Количество погибших со стороны Кыргызстана в ходе инцидента на кыргызско-таджикской границе достигло 33 человек. Об этом на брифинге сообщила первый заместитель министра здравоохранения и соцразвития Кыргызстана Ализа Солтонбекова, передает Trend со ссылкой на КНИА «Кабар».

По ее словам, всего пострадали 163 человек, 49 пациентов с тяжелыми травмами доставлены спецбортом в Бишкек. У всех пострадавших огнестрельные ранения и переломы.