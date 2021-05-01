Количество жертв в зоне конфликта достигло 33 человек - Минздрав Кыргызстана
Количество погибших со стороны Кыргызстана в ходе инцидента на кыргызско-таджикской границе достигло 33 человек. Об этом на брифинге сообщила первый заместитель министра здравоохранения и соцразвития Кыргызстана Ализа Солтонбекова, передает Trend со ссылкой на КНИА «Кабар».
По ее словам, всего пострадали 163 человек, 49 пациентов с тяжелыми травмами доставлены спецбортом в Бишкек. У всех пострадавших огнестрельные ранения и переломы.
Лента новостей
Кто в Азербайджане лучше всех читает поэзию Низами Гянджеви? – Жюри конкурса Sənsiz назвало победителей (ФОТО/ВИДЕО)
Назван срок сдачи в эксплуатацию строящихся в Габале и Шамкире детских реабилитационных центров (ФОТО)
Туркменистан и Татарстан обладают потенциалом для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества
Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила христианскую общину Азербайджана по случаю праздника Пасхи (ФОТО)
Взаимодействие Туркменистана со странами ЕАЭС будет способствовать росту экономических процессов в Евразии
Азербайджанская община Нагорно-Карабахского региона успешно завершила свою миссию - пришло время для Великого возвращения в Карабах
Челлендж для азербайджанских художников: удивительные по красоте архитектурные здания и городские пейзажи (ФОТО)
В азербайджанской армии продолжается ряд мероприятий, приуроченных к 880-летию Низами Гянджеви (ФОТО/ВИДЕО)
Известные исполнители провели концерт между США и Азербайджаном в честь Года Низами Гянджеви (ВИДЕО)