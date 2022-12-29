Обнародован объем добычи угля в Кыргызстане за 11 месяцев 2022 г.

БАКУ /Trend/ - В январе - ноябре 2022 года угледобывающими предприятиями Кыргызстана обеспечена добыча угля в объеме 3,1 миллиона тонн.

Об этом сообщили Trend в пресс-службе государственного предприятия "Кыргызкомур".

Добыча угля по регионам и областям республики за январь-ноябрь 2022 года характеризуется следующими показателями:

- Нарынская область (1,4 миллиона тонн);

- Ошская область (851,8 тыс. тонн);

- Баткенская область (682,2 тыс. тонн);

- Джалал-Абадская область - (177,6 тыс. тонн).

По прогнозам госпредприятия, в декабре текущего года объем добычи угля в Кыргызстане составит 262,2 тыс. тонн.

Следует отметить, что для стабилизации цен на уголь в южном регионе республики и организации экспорта угля в Узбекистан, ГП "Кыргызкомур" прорабатывает вопросы о получении лицензий на право пользования недрами с целью разработки нескольких участков, включая "Маркай" Кок-Жангакского месторождения Джалал-Абадской области.

"Балансовый запас данного участка составляет более 8,9 миллиона тонн угля, участка "Туюк-Каргаша", расположенного в Узгенском районе Ошской области с балансовым запасом более 36 миллиона тонн, а также "Шахта Бешбурхан", расположенного в Ноокатском районе Ошской области с балансовым запасом более 38 миллиона тонн", - сказали в "Кыргызкомур".