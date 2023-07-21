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В Кыргызстане намерены привлечь в страну китайского автопроизводителя

Кыргызстан Материалы 21 июля 2023 05:10 (UTC +04:00)
В Кыргызстане намерены привлечь в страну китайского автопроизводителя

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БАКУ /Trend/ - Делегация во главе с хокимом Кашкадарьинской области Муротжоном Азимовым в ходе визита в Китай провела переговоры с компанией JAC Motors о запуске производства бензиновых автомобилей или электромобилей в Карши, передает Trend.

Поручение открыть автозавод в регионе дал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

На встрече с руководством JAC Motors представители Узбекистана отметили, что этот инвестиционный проект в будущем станет визитной карточкой области. В ближайшее время ожидается визит руководства компании-производителя в Карши.

«Переговоры о внедрении в нашем регионе производства энергосберегающих, простых в управлении и умных автомобилей продолжаются. В ходе визита запланированы переговоры ещё с двумя крупными автопроизводителями», — говорится в сообщении.

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