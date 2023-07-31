Строительство ж/д в Кыргызстане создаст наименее затратный путь транспортировки угля

БАКУ /Trend/ - Строительство железнодорожной линии Балыкчы – Кочкор – Кара-Кече в Кыргызстане поможет создать наименее затратный пути транспортировки угля.

Об этом сообщил в четверг Trend главный инженер национальной компании "Кыргыз темир жолу" ("Кыргызские железные дороги") Роман Спасский.

"Для Кыргызстана реализация данного проекта имеет важное социально-экономическое значение, в том числе за счет создания наименее затратного пути транспортировки угля из буроугольного месторождения Кара-Кече для обеспечения населения и ТЭЦ города Бишкек, а также регионов на севере страны углем в осенне-зимний период. В настоящее время уголь доставляется автомобильным транспортом на станцию Балыкчи с дальнейшей перевозкой железнодорожным транспортом", – сказал Спасский.

Он отметил, что нынешний метод приводит к значительному увеличению затрат, преждевременному повреждению дорожного покрытия и экологическим проблемам при погрузке и разгрузке угля.

В компании сообщили, что строительство железной дороги Балыкчи – Кочкор – Кара-Кече началось в 2022 году, в том же году было завершено строительство запланированных 5 километров железной дороги. В 2023 году планируется построить еще 15 километров железной дороги.

Ожидается, что развитие железнодорожного транспорта окажет положительное воздействие на развитие экономики Кыргызстана. Особенно в сфере торговли, добычи и транспортировки природных ресурсов, а также сельскохозяйственных и строительных материалов.