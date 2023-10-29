Китайская компания построит в Кыргызстане солнечную электростанцию

БАКУ /Trend/ - Китайская компания Guizhou Panjiang Refined Coal, специализирующаяся на производстве солнечных батарей, станет инвестором и генеральным подрядчиком электростанции на озере Иссык-Куль. Планируется, что эта электростанция с мощностью до 300 МВт займет площадь 400 гектаров и будет построена в период с 2023 по 2025 год. Кроме того, проект будет поддержан Китайско-Кыргызским фондом развития, передает Trend.

Решение о реализации этого проекта было объявлено в октябре 2023 года совместно китайской компанией GPIBS и кыргызской компанией "Бишкек Солар". В марте 2023 года были достигнуты договоренности по строительству на уровне межправительственной комиссии по сотрудничеству, и к июню 2023 года был выделен земельный участок и подключена энергосеть для начала строительства.

Заместитель генерального директора Guizhou Panjiang Refined Coal выразил надежду на начало работ по проекту в текущем году, при условии получения финансовых гарантий со стороны кыргызских властей.

Этот проект вписывается в стратегию Бишкека по развитию альтернативной энергетики и решению проблемы хронического энергодефицита в стране. С 1 августа Министерство Энергетики Кыргызстана получило право выделять земельные участки под солнечные и ветровые электростанции.

Guizhou Panjiang Refined Coal, с богатым опытом в энергетике, добыче нефти и строительстве, начало свою деятельность в 1999 году. Она успешно выполняет проекты не только в Китае, но также и за его пределами, включая более 10 крупных контрактов в Казахстане, заключенных с правительством этой страны.