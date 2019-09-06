В Ашхабаде состоится заседание Экономического совета СНГ

6 сентября 2019 10:38 (UTC+04:00)

АШХАБАД /Trend/ - Очередное заседание Экономического совета СНГ состоится 13 сентября в Ашхабаде, сообщает Trend в пятницу со ссылкой на туркменское внешнеполитическое ведомство.

Данный вопрос обсуждался в МИД Туркменистана на встрече с первым заместителем председателя Исполкома СНГ Виктором Гуминским. Кроме того, затрагивались вопросы, связанные с подготовкой заседаний Совета министров иностранных дел СНГ, запланированного на 10 октября 2019 года и Совета глав государств СНГ 11 октября 2019 года.

Напомним, что Экономический совет СНГ был сформирован в апреле 1999 года. Основными функциями Совета являются: разработка предложений о создании системы взаимных расчетов и платежей по торговым и др. операциям; создание правовых, экономических и организационных условий для перехода к более высоким ступеням экономического сотрудничества, основанного на свободном перемещении товаров, услуг, рабочей силы и капиталов; содействие вхождению государств - участников СНГ в мировую хозяйственную систему, сказано на сайте Исколкома СНГ.

Отметим, что Туркменистан в этом году председательствует в СНГ.

Примечательно, что официальный Ашхабад в 2005 году, ссылаясь на статус постоянного нейтралитета Туркменистана, принял решение о своем участии в структуре СНГ в качестве ассоциированного члена. В 1999 году Туркменистан вышел из соглашения о безвизовом режиме со странами СНГ.

(Автор: Гусейн Гасанов)

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