Аэропорт «Минеральные воды» считает авиакомпанию Узбекистана самой пунктуальной

16 октября 2017 14:24 (UTC+04:00)

ТАШКЕНТ /Trend/ - Национальная авиакомпания Узбекистана признана самой пунктуальной по итогам рейтинга аэропорта «Минеральные воды».

Аэропорт «Минеральные воды» подвел итоги регулярности выполнения рейсов среди всех авиакомпаний, выполнявших рейсы из аэропорта в сентябре 2017 года. НАК «Узбекистон хаво йуллари» заняла первое место среди авиакомпаний с общим количеством рейсов от 4 до 10 в месяц.

При составлении рейтинга пунктуальности авиаперевозчики были разделены на 3 категории. В первую категорию вошли авиакомпании, выполняющие до 10 рейсов в месяц, во вторую – от 11 до 30 рейсов, в третью – более 30 рейсов в месяц. Задержкой считалось отклонение от времени вылета на 15 и более минут от расписания.

Отметим, что национальный авиаперевозчик Узбекистана регулярно занимает высокие позиции в списке самых пунктуальных авиакомпаний в рейтингах различных аэропортов России, включая московский аэропорт «Домодедово», что является неотъемлемой частью обеспечения высоких стандартов обслуживания пассажиров и предоставления услуг.

На сегодня НАК «Узбекистон хаво йуллари» выполняет в аэропорт «Минеральные Воды» два рейса в неделю – по вторникам и воскресеньям.

(Автор: Диана Алиева)

Azernews Newspaper
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