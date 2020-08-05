Зариф и Кулеба обсудили резулбтаты переговоров о компенсации за сбитый самолет

Министры иностранных дел Ирана и Украины, Мохаммад Джавадом Зариф и Дмитрий Кулеба обсудили результаты первого раунда переговоров о компенсациях за сбитый под Тегераном украинский самолет. Об этом, как передает Trend со ссылкой на İRNA, говорится в сообщении, размещенном на сайте иранского внешнеполитического ведомства Ирана.

Стороны назвали конструктивными переговоры по расследованию крушения украинского самолета. " Они выразили надежду на то, что продолжение переговоров приведет к установлению фактов в кратчайшие сроки и разрешению дела о крушении украинского самолета удовлетворительным образом для народов двух стран, особенно семей и родственников жертв", отмечается в релизе.

Глава иранского МИД отметил, что Тегеран готов выплатить компенсацию за крушение пассажирского самолета Международных авиалиний Украины.

Дмитрий Кулеба, в свою очередь, заявил, что в следующий раунд переговоров в октябре украинская сторона рассчитывает получить от Ирана всю информацию относительно обстоятельств сбивания самолета.