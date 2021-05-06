Экспорт черной икры из иранской провинции Мазендаран составил $0,5 млн.

Объем экспорт черной икры из иранской провинции Мазендаран за прошедший иранский календарный год (20 марта 2021 года) составил $516 тыс, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Об этом заявил в среду руководитель Организации по рыболовству и рыбоводству «Шилат» провинции Мазендаран Хасан Эсхкаги.

По его словам, в общей сложности в прошлом году в Мазандаране было произведено 5 155 килограммов черной икры и 2 277 тонн осетровых рыб.