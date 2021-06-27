В Иране представлена вакцина от коронавируса "Нура"

В Иране в воскресенье представили собственную вакцину от коронавируса "Нура", созданную университетом медицинских наук Багиатоллы, в присутствии министра здравоохранения Саида Намаки и главнокомандующего КСИР генерала Хоссейна Салами, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Сегодня начались клинические испытания вакцины "Нура", созданной специалистами исследовательского центра больницы Багиатоллы и университета имама Хоссейна (мир ему!).

Кроме вакцины "Нура", такие собственные вакцины, как "Ков Иран Баракат", "Фахра" и "Пасто Ковак" также производятся в стране.

Согласно данным министерства здравоохранения, 4 млн 374 тыс. 729 человек до сих пор получили первую дозу, и 906 тыс. 564 человек вакцины получили вторую дозу вакцины от коронавируса в стране. Таким образом, 5 млн 281 тыс. 275 человек сделали прививку в Иране.