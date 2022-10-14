Доходы Ирана от нефти выросли в восемь раз

Официальный отчет, опубликованный правительством Ирана в четверг, предполагает, что доходы Ирана от нефти за пять месяцев до 22 августа выросли в восемь раз по сравнению с показателями прошлого года, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Значительное увеличение доходов от нефти происходит, несмотря на жесткие экономические санкции против страны, которые нацелены на нефтяной сектор Ирана среди других частей экономики, чтобы нанести удар по одному из основных источников доходов Ирана.

В отчете показано, что иранскому правительству под руководством президента Эбрахима Раиси удалось нейтрализовать санкции.

Статистика также показывает, что ненефтяной экономический рост Ирана весной достиг 4,3% против 3,1% годом ранее.