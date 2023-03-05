Иран опроверг утверждения о предоставлении доступа лицам к ядерным объектам страны

Представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди опроверг утверждения о предоставлении доступа физическим лицам к ядерным объектам во время визита генерального директора Международного агентства по атомной энергии Рафаэля Гросси в Тегеран, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

"За два дня, что Гросси и сопровождающая делегация находились в Иране, ни разу не поднимался вопрос предоставления доступа физическим лицам, и не было написано ни одного текста, указывающего на этот вопрос. Конечно, даже если бы такая просьба была сделана, мы бы однозначно выступили против", сказал Камальванди в интервью ИРНА.

Представитель Организации по атомной энергии подчеркнул, что не было никаких обсуждений или договоренностей относительно установки новых камер на ядерных объектах.

Он также прокомментировал утверждения о 50% увеличении инспекций МАГАТЭ ядерных объектов Ирана. "Поскольку 60% обогащение было впервые начато на комплексе Фардо, и исходя из подхода гарантий, инспекции должны были быть увеличены, потому что, в основном, за счет повышения уровня обогащения или внесения в учреждение более секретных материалов, количество проверок увеличивается по соглашению сторон", уточнил он.

Исходя из этого, добавил Камальванди, количество инспекций на объекте Фордо раньше было восемь, а теперь увеличилось до 11 из-за более высокого уровня обогащения.

Он также опроверг информацию о том, что Иран готов предоставить доступ к трем ядерным объектам.

Представитель ОАЭИ также отметил, что достигнутые договоренности между Тегераном и МАГАТЭ не противоречат стратегическому закону парламента и будут выполняться в полном соответствии с этим законом.