Увеличился экспорт ненефтяных продуктов через таможни иранской провинции Систан и Белуджистан

БАКУ /Trend/ - С 20 марта по 21 октября текущего года экспорт ненефтяных продуктов через таможни провинции Систан и Белуджистан, расположенной на Юго-востоке Ирана, вырос на 11 процентов в стоимостном выражении и на 13 процентов в весовом отношении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как передает Trend, об этом местным СМИ сообщил контролер таможен иранской провинции Систан и Белуджистан Мохаммед Али Хаши.

Хаши отметил, что в основном через таможни провинции экспортировались цемент, каменный уголь, горох, фрукты и другие сельскохозяйственные продукты.

Таможенник заявил, что за 7 месяцев в Пакистан было экспортировано товаров на сумму 150 миллионов долларов, в Афганистан на 13 миллионов долларов, в Китай на 12 миллионов долларов и на 3 миллиона долларов в Индию.

Отметим, что за 6 месяцев (с 20 марта по 21 сентября 2024 года) Иран экспортировал 70 миллионов тонн ненефтяных продуктов на сумму 25,8 миллиарда долларов, по данным Таможенного управления Ирана. Экспорт продукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 6,5 процента в стоимостном выражении и на 3,5 процента в весовом.