МАГАТЭ: Иран выполняет свои обязательства в рамках СВПД по атому

Тегеран продолжает выполнять свои обязательства в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, заявил в понедельник генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано, передает РИА Новости.

"Иран выполняет обязательства в рамках ядерной программы согласно СВПД. Важно, чтобы Иран продолжал полностью выполнять эти обязательства", — заявил Амано на заседании совета управляющих агентства.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе, и сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном. Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.