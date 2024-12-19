Иран поддерживает ряд совместных шагов в рамках группы D8 - президент Ирана

БАКУ /Trend/ - Иран поддерживает ряд совместных шагов в рамках группы D8.

Как сообщает Trend, об этом заявил Президент Ирана Масуд Пезешкиан сегодня на XI саммите глав государств-членов группы D8 в Египте.

По его словам, совместными инициативами, такими как "Совместный банк идей и инвестиций группы D8", "Совместный парк науки и технологий", "Организация научно-технологических туров и встреч", "Обмен студентами и преподавателями, создание образовательных и исследовательских возможностей", "Создание возможностей трудоустройства для молодежи", "Инвестиции в малые и средние предприятия в направлении решения проблем молодежи", "Поддержка производства стартап-компаний и проведение выставок" можно укрепить сотрудничество между странами-членами.

Пезешкиан отметил, что Иран поддержит любые предложения и инициативы, которые расширят сотрудничество в экономической сфере.

Отметим, что фундамент Организации экономического сотрудничества D-8 был заложен по инициативе Турции 22 октября 1996 года в Стамбуле на Конференции "Сотрудничество в развитии", организованной при сотрудничестве Бангладеш, Индонезии, Ирана, Малайзии, Египта, Нигерии и Пакистана. Организация была официально провозглашена 15 июня 1997 года на саммите глав государств и правительств 8 стран в Стамбуле. Секретариат организации находится в Стамбуле. 19 декабря 2024 года Азербайджан стал членом Организации экономического сотрудничества D-8.

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