В Иране представили собственную вакцину "Фахра"

Во вторник началась первая фаза испытаний собственной вакцины Ирана от коронавируса "Фахра", и сын покойного ученого-ядерщика Мохсена Фахризаде сделал прививку, передает Trend со ссылкой на ИРНА.

Министры обороны и здравоохранения страны генерал Амир Хатами и Саид Намаки также присутствовали на церемонии представления вакцины "Фахра", которая была разработана в Организации оборонных исследований и инноваций (Сепанд).

Директор проекта вакцины "Фахра" Ахмад Карими заявил, что Организация оборонных исследований и инноваций с распространением пандемии коронавируса во главе мученика Фахризаде начала работать над вакциной от Covid-19. Он также заявил о производстве наборов определения коронавируса и мобильных специализированных лабораторий в этой организации.

"Процесс испытания вакцины от коронавируса начался в марте 2020 года. Процесс производства вакцины, включая культивирование клеток, инокуляцию, пролиферацию, выделение и очистку, инактивацию и создание рецептуры, был запущен в короткий срок, после чего были проведены испытания на животных и различные тесты контроля качества", - добавил он.

Он отметил, что после лабораторных испытаний и испытаний на животных эффективность вакцины доказана.