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В Иране в результате взрыва нефтепровода погибли два человека

Общество Материалы 28 августа 2023 14:26 (UTC +04:00)
В Иране в результате взрыва нефтепровода погибли два человека

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Марьяна Ахмедова
Марьяна Ахмедова
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В провинции Хормозган, расположенной на юге Ирана, произошел взрыв нефтепровода, в результате которого по меньшей мере два человека погибли. Как сообщает Trend, об этом заявил губернатор.

По его информации, инцидент произошел в городе Бендер-Хемир на юго-западе провинции. Двое нарушителей предприняли попытку создать отверстие в нефтепроводе с намерением украсть топливо, в результате чего произошел взрыв.

На данный момент спасательные службы активно работают над тушением возгорания и локализацией ситуации.

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