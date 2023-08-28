В Иране в результате взрыва нефтепровода погибли два человека

В провинции Хормозган, расположенной на юге Ирана, произошел взрыв нефтепровода, в результате которого по меньшей мере два человека погибли. Как сообщает Trend, об этом заявил губернатор.

По его информации, инцидент произошел в городе Бендер-Хемир на юго-западе провинции. Двое нарушителей предприняли попытку создать отверстие в нефтепроводе с намерением украсть топливо, в результате чего произошел взрыв.

На данный момент спасательные службы активно работают над тушением возгорания и локализацией ситуации.