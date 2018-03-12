"Сегях" очаровал гостей V Международного фестиваля "Мир мугама" (ФОТО)

12 марта 2018 14:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках V Международного фестиваля "Мир мугама" в Международном центре мугама прошел вечер "Segah", сообщает Trend Life.

"Сегях" - один из основных мугамов, широко распространенных в Азербайджане, обладающий глубокими национальными особенностями. Ханенде и инструменталисты исполняют мугам "Сегях" во многих вариантах: "Орта Сегях" ("Забул сегях", Средний Сегях), "Сегях Мирза Гусейна". Они отличаются названием и тонической основой. Тем не менее, их объединяет один и тот же лад. "Сегях" состоит из 4 разделов: "Майеи - сегях", "Шикястеи - фарс", "Мюбаррига" и "Эраг".

В концертной программе выступил заслуженный артист Азербайджана Бабек Нифталиев в сопровождении Аяза Имранова (тар), Эльнура Микаилова (кяманча), Рамина Абдуллаева (нагара) и Рафаэля Аскерова (балабан). Выступление было встречно овациями зрителей и гостей фестиваля.

V Международный фестиваль "Мир мугама", который проходит с 7 по 14 марта, организован Фондом Гейдара Алиева, Министерством культуры и туризма, Союзом композиторов и Национальной академией наук Азербайджана. Художественный руководитель фестиваля – народная артистка Азербайджана, профессор Фирангиз Ализаде. В фестивале участвуют вокалисты, музыканты, коллективы и члены жюри из Турции, Молдовы, Польши, Ирана, Ирака, Узбекистана, Иордании, Египта, Сирии, Таджикистана, Казахстана, Марокко, Франции, Канады, Голландии, Венгрии, Сербии и других стран.

В рамках фестиваля в Баку и Гяндже проводятся вечера с участием азербайджанских и зарубежных музыкантов, известных исполнителей мугама, организованы концертные программы, научные симпозиумы, конкурс молодых исполнителей мугама.

(Автор: Вугар Иманов)

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