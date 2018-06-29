В Китае овациями встретили выступление азербайджанских музыкантов (ФОТО)

29 июня 2018 11:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В театре Yunnan Grand Theatre города Куньмин (Китай) 28 июня состоялся торжественный концерт по случаю 100-летия Азербайджанской Демократической Республики (АДР) и 100-летия выдающегося композитора, народного артиста СССР и Азербайджана, академика Гара Гараева. Об этом в пятницу сообщил Trend Life дирижер, заслуженный артист Азербайджана Эйюб Гулиев.

В концерте приняли участие Филармонический оркестр Куньмин (Kunming International Philharmonic) под управлением заслуженного артиста Азербайджана, дирижера Государственного академического театра оперы и балета, доцента Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, лауреата международных конкурсов Эйюба Гулиева, а также известные солисты из Азербайджана и Беларуси.

Концерт был организован при поддержке посольства Азербайджана в Китае и Института культуры города Куньмин.

В официальной части мероприятия выступил посол Азербайджана в Китае Акрам Зейналлы. Было отмечено, что концерт азербайджанского дирижера и знаменитого китайского симфонического оркестра в очередной раз свидетельствует о тесных дружеских связях деятелей культуры двух стран.

В музыкальной части вечера прозвучали лучшие образцы симфонической музыки Азербайджана и Китая - увертюра к опере "Кероглу" Узеира Гаджибейли, симфонические гравюры "Дон Кихот", фрагменты из балетов "Семь красавиц" и "Тропою грома" Гара Гараева, "Азербайджанское каприччио" Фикрета Амирова, "Азербайджан" Муслима Магомаева, "Мугамсаяги" для скрипки с оркестром Асефа Зейналлы, "Торч фестиваль" Ванг Ксилин (Китай) и "Ода" Лю Куминга (Китай). Солисты концерта - лауреаты международных конкурсов Алексей Шашолко (Беларусь) и скрипач Самир Асадов произвели большое впечатление у зрителей концерта.

Вечер прошел при аншлаге. После завершения концерта зрители стоя аплодировали творческому коллективу.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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