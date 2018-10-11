Путешествие из современного Азербайджана в историческое государство Ширваншахов

11 октября 2018 17:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Управление государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" совместно с Национальной академией наук Азербайджана (НАНА) проведет в Бакинском Конгресс-центре Международную научную конференцию "Путешествие из современного Азербайджана в историческое государство Ширваншахов", сообщили Trend Life в пресс-службе Управления.

Конференция состоится 23-24 октября, в ней примут участие 150 зарубежных гостей из 30 стран мира, большинство из которых выступят с докладами по истории, архитектуре, археологии, этнографии, литературе, нумизматике, эпиграфике и философии тысячелетнего государства Ширваншахов (VI-XVI вв.).

Также, в рамках конференции будут проведены следующие мероприятия: презентация документального фильма "Шахи Ширвана"; выставка "Наследие Ширваншахов в музеях мира"; макет-конкурс "Уничтоженные, разрушенные памятники и трон

Ширваншахов". Наряду с этим будут подписаны меморандумы о сотрудничестве в рамках конференции с Национальным музеем изобразительного искусства Молдовы и Узбекским государственным Музеем истории Тимуридов, а также состоится Форум молодых ученых.

Основной целью конференции является привлечение внимания мировой общественности к исследованию и пропаганде истории Азербайджана сквозь призму тысячелетнего государства Ширваншахов, имевшего глубокие исторические корни и богатую культуру и положившего основы государственности на территории современного Азербайджана.

Основными задачами конференции является обнародование новых
исследований по истории государства Ширваншахов на высоком международном уровне, привлечение молодых исследователей к изучению истории Ширвана и в целом - Азербайджана и расширение деятельности в направлении пропаганды национального культурного наследия.

В рамках культурной программы также планируется посещение участниками конференции различных регионов Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева)

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