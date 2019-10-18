Говорит Баку: 1900-1940-е годы. Когда произведения рассказывают историю (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Музее живописи Азербайджана XX-XXI веков состоялось открытие экспозиции "Говорит Баку: 1900-1940-е годы", организованное Пространством современного искусства YARAT, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев, видные общественные деятели, представители культуры и науки, творческой интеллигенции и молодежи, дипломатических миссий. Кураторы выставки - Суад Гараева-Малеки и Фарах Алекперли, исследование - Захра Мамедова.

На открытии было отмечено, что выставка разворачивает отражение в искусстве таких сфер, как политика, общество, литература, культура и просвещение того периода. В экспозиции представлены произведения живописи и графики, созданные в период от начала XX века до Второй мировой войны, а также образцы литературы, архивной хроники и документов. В ходе мероприятия состоялось открытие полученной Пространством современного искусства YARAT в дар от организации Goethe Zentrum инсталляции "Villa Petrolia", которую художник Марко Монтиэль-Сото (Берлин, Германия) соорудил перед входом в Музей живописи Азербайджана XX-XXI веков. Произведение "Villa Petrolia" основано на исследованиях, проведенных художником, и названо так в честь знаменитой усадьбы. Инсталляция состоит из построенной в период нефтяного бума в Баку башни-вышки, внутри которой, в знак уважения к сегодняшним нефтяным реалиям Баку, демонстрируются собранные художником постеры и видео материалы.

Экспозиция рассказывает о сложном, переменчивом, но удивительно ярком периоде в творчестве таких художников, как Исмаил Ахундов, Азим Азимзаде, Лятиф Фейзуллаев, Михаил Герасимов, Гасан Хаквердиев, Али бек Гусейнзаде, Гейсяр Кашиева, Бахруз Кенгерли, Рустам Мустафаев, Али Расим Мухтаров, Адиль Казиев, Алекпер Рзакулиев, Октай Садыхзаде, Салам Саламзаде, Садыг Шарифзаде, Таги Тагиев, Газанфар Халыгов, Камиль Ханларов, а также таких поэтов, как Микаил Рафили, Джафар Джабарлы, Ахмед Джавад, Сеид Гусейн Садыг, Умгюльсюм Садыгзаде, Гусейн Джавид, Микаил Мушфиг и Самед Мансур.

1900-1940-е годы вошли в историю Азербайджана как этап, богатый политическими, культурными и социально-экономическими событиями. Напряженная политическая обстановка в занимающем сложное геополитическое положение Азербайджане оказывала влияние на все сферы общества. Углубляются общественно-политические процессы, зародившиеся в начале века, а начиная с 20-х годов советским режимом активно насаждается теория социального идеализма, ведется скрытая борьба против симпатий по отношению к национальной государственности, демократии и пантюркизму...На фоне подобных событий изобразительное искусство страны переживает наиболее важный и решающий этап своей истории. Преобразуются формы искусства и его тематика, появляются новые виды творчества, новые жанры. Незначительные изменения, происходящие в обществе, находят отклик в образцах литературы и публицистики, появляются стихи, поэмы, пьесы и статьи актуальной тематики. Отныне декоративность, характерная для изобразительного искусства вплоть до начала XX века, сменяется традициями школы реализма. После установления советского режима, благодаря обучению русской художественной школы, за короткое время азербайджанские художники переходят от плоскостного изображения к объемности. По мере овладения новыми средствами самовыражения, меняется и круг тем, к которым обращаются художники. Переходя от оформительства к документированию и сюжетным конструкциям, произведения нового века приобретают историческую значимость. В них отражается содержание национальной принадлежности, национальной идентификации, в сатирической форме отображаются проблемы отсталости и безграмотности. Приобретая особое место, вопрос свободы женщины превращается в тему, которая разрабатывается одновременно и в изобразительном искусстве, и в литературе, в статьях и стихах, наполненных национальным духом.

Выставка составлена из произведений живописи и графики, хранящихся в фондах Азербайджанского национального музея искусств, Азербайджанского государственного музея театра, Национальной библиотеки Азербайджана и Азербайджанского музея независимости, а также из архивных документов и рукописей, хранящихся в Национальном архивном управлении.

Гостям была также представлена литературно-концертная программа с участием ансамбля народных инструментов, народного артиста Мамедасафы Гасымова, актера и режиссера Абдулгани Алиева и других.



Выставка продлится до 12 апреля. Режим работы: вторник – воскресенье, 11:00 – 20:00. Вход свободный. Адрес - Музей живописи Азербайджана XX-XXI веков (рядом с Центром YARAT)



(Автор: Вугар Иманов)

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