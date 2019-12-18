В честь Дня солидарности азербайджанцев мира в Баку состоится концерт

18 декабря 2019 19:53 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Зале камерной и органной музыки Азербайджанской государственной академической филармонии имени Муслима Магомаева в Баку 24 декабря будет представлена концертная программа в рамках проекта "Gənclərə dəstək" (Поддержка молодежи), сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

Концерт будет посвящен Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году.

На вечере выступят Сабина Бейлярбекова (орган), исполнители на скрипке Фидан Мусаева, Хадыджа Мехтиева, Эльмира Дадашева, Сария Насибова, Нигяр Аскерова, пианисты Бибиханым Гадималиева, Наргиз Нифталиева, Фидан Шукюрлу, Гюнель Таирзаде, Назрин Шукюрзаде, вокалисты Ойа Эргюн и Тимур Кязымов, а также музыкальная группа "Amour music band" средней специальной музыкальной школы имени Бюльбюля, Большой детский хоровой коллектив Музыкальной школы №12 имени Тофига Гулиева. Художественный руководитель программы – доцент Азербайджанской национальной консерватории Лейла Залыева.

В программе прозвучат произведения азербайджанских и зарубежных композиторов, а также молодого автора Айсель Алиханлы.

"Gənclərə dəstək" – проект, реализуемый Государственной академической филармонией имени Муслима Магомаева. Основной задачей проекта является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане. Автор идеи проекта - директор филармонии, народный артист Мурад Адыгезалзаде, координатор — Айла Керимова-Закария.

(Автор: Джани Бабаева)

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