В Азербайджане стартовал международный конкурс ПРООН

БАКУ /Trend Life/ - Проект ПРООН-ГЭФ "Кура II" объявил международный конкурс рисунков для детей на тему "Вода", посвященный Дню Земли, сообщили Trend Life организаторы. Конкурс проводится при поддержке министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, министерства охраны окружающей среды Грузии, НПО "Окружающая среда и развитие", НПО Arts Council Azerbaijan, а также офисов ПРООН в Азербайджане и Грузии.

Картины, которые будут выставлены на суд жюри конкурса, должны быть посвящены водной тематике. Возрастной диапазон для участия в конкурсе составляет 6-17 лет. Участвовать в конкурсе могут учащиеся детских художественных школ и клубов, а также художники-любители.

Победители конкурса будут определяться в нескольких возрастных категориях 6-9,10-12, 13-15, и 16-17 лет. В каждой возрастной категории будет выбран 1 победитель. Участники будут награждены дипломами. Кроме того, работы участников будут показаны на выставке, которая состоится 5 мая 2020 года на сайте https://kura-river.org.

Для участия в конкурсе соискателям следует прислать свои рисунки на электронный адрес sona.guliyeva@undp.org вместе со своей личной информацией.

Проект ПРООН-ГЭФ Кура II осуществляет Стратегический план действий для бассейна реки Кура в сотрудничестве с правительствами Грузии и Азербайджана по "Расширению интегрированного управления водными ресурсами в бассейне реки Кура посредством реализации утвержденных трансграничных мероприятий и национальных планов".

Более подробную информацию о проекте и конкурсе можно найти на веб-сайте проекта и в социальных сетях.

В Facebook и Instagram: @ kura2.project

https://kura-river.org/news/international-childrens-art-contest-on-water

https://kura-river.org/az/news/uaqlar-n-su-mvzusunda-beynlxalq-incsnt-msabiqsi

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Ровшан Гусейнов)