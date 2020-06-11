Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО)

Культура 11 июня 2020 16:56 (UTC+04:00)
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Пространство современного искусства YARAT представляет в виртуальном проектном пространстве ARTIM коллективную выставку "Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век", в которой участвуют Мурад Акберли, Натиг Аскер, Агабаба Багиров, Лейли Ахмедова, Катерина Борцова, арт-коллектив "You Open a Box", Джошуа Дайсон, дуэт Нина Трауб и Лукас Зербст, Лаура Игэ, Натан М. Коллиз, Мартина Моргер, Рехан Мискчи, Фуруг Ноэи, Флориан Нитш, Джей Рехштайнер, Гафар Рзаев, Надя Саяпина, Юлия Смирнова, Алина Швиббе, Пуджи Утомо, Лукаш Хорбоу, сообщает Trend Life.

Дата выставки: 22 мая – 22 августа.
Музыкальный сет от AYAZ.

Место: Виртуальное проектное пространство ARTIM

Для скачивания приложения:

Windows: https://bit.ly/3dJ8yGf

Mac: https://bit.ly/3h4BElj

Дополнительная информация: www.yarat.az; (+994)50 246 9292

Ниже вы можете ознакомиться с инструкцией для входа на виртуальную выставку:

Инструкция

Чтобы получить доступ на выставку, вам нужен ПК с системой Microsoft (доступ к компьютерам с системой IOS в процессе и будет возможен в ближайшее время). Приложение работает только на компьютерах, но не на телефонах, планшетах и ​​т. д.

Доступ к выставке:

• Скачайте приложение

• Распаковывайте папку

• Перетащите папку на рабочий стол

• Откройте Vriendly.exe (если появляется окно с надписью Microsoft и не разрешает запускать эту программу, нажмите «Подробнее», далее «Выполнить»)

• Введите имя пользователя

• Нажмите кнопку логин

• Создайте свой аватар

• Выберите логин

Внутри выставки:

• Вы можете говорить и общаться с другими людьми

• Чтобы посмотреть на видео работы подойдите ближе к проекционной стене, и оно воспроизведется

• Для дальнейшего перемещения используйте кнопку W, для поворота используйте мышь или тачпад или же кнопки Q & E

• Чтобы услышать звук, нажмите значок наушников

• Чтобы получить больше информации о работах, нажмите информационный значок

Выход с выставки:

• Нажмите правую кнопку мыши в течение нескольких секунд

• Откроется окно настроек

• Выберите выход

Присоединяйтесь к нам в виртуальном проектном пространстве ARTIM, которое разместилось на борту космического корабля, пересекающего Вселенную. Наш корабль покинул планету Земля, потому что здесь стало невозможно жить.

Приглашаем вас на историческую коллективную выставку "Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век" которая является рефлексией на коронавирусную пандемию 2019/2020 гг. – показывает, как по-разному Земляне реагируют на чрезвычайную ситуацию, и напоминает об одном из бедствий, которые вынудили человечество отправиться в неведомые дали в поисках альтернативной среды обитания. Перед тем, как попасть на выставку, вы получите возможность создать себе аватар в виде гибрида из сочетания искусственного интеллекта, машин и людей. Название, как и концептуальный пласт выставки, в значительной степени опирается на научно-фантастический роман Грега Игана "Карантин" (1992), где описано ближайшее будущее (2034-2080 гг.), когда по непонятным причинам солнечная система вдруг оказалась запертой в некую оболочку, что породило массовую панику, социальную "клаустрофобию" и всплеск террористических действий. Для преодоления психоза люди стали применять передовые био- и нанотехнологии, открывающие совершенно новые возможности, например – нейронные модули, вживляемые в мозг и активирующие множество эффектов. Подобный модуль запускал в человеке особые навыки, многообразие эмоций, обостренное восприятие, но этот же чип превращал его в объект контроля со стороны незаконных систем управления. Действие романа перекликается с известными из квантовой механики теориями параллельных событий, значимости ожиданий наблюдателя, а также с теорией о том, что сила волны человеческого мозга способна обрушить любую систему. Выставочное пространство отражает эту метафизическую точку зрения; посетители испытывают разные эмоциональные состояния, могут исследовать различные параллельные возможности, испытывают желание вырваться из-под контроля чуждых систем управления и, в конце концов, обретают какое-то размытое состояние души.

Представленные работы начинающих художников демонстрируют различные реальные и ирреальные ситуации и состояния, возникающие на фоне карантина и глобального кризиса, связанного с Covid-19. Среди подобных настроений можно отметить подавленное, довольно мрачное ощущение одиночества, вызванное изоляцией. Оно облачено в многообразные формы художественного выражения средствами безостановочно развивающегося цифрового и физического творчества. Также представлены голоса, которые видят виртуальное пространство как возможность для нового опыта и приключений, размышляют при этом о претенциозности само-презентаций, ставят под сомнение преувеличения и патетическое позирование в социальных сетях. Следующий пласт составляют работы, которые обращаются к прелестям повседневной жизни. В юмористическом или документальном ключе они превращают тривиальные предметы обыденной жизни в нечто особенное, подталкивают к размышлениям о красоте мелочей и радости от них. Имеется также раздел посвященный драме жизни, который, к тому же, ставит под сомнение стереотипные гендерные представления. Как проявляются перепады нашего настроения? В эмоциональных вспышках или же в уединении? Следующий пласт показывает, как сохранять чувство единства, общности во времена изоляции, когда, например, художники, будучи запертыми в арт-резиденциях, изобретают новые формы творческой сплоченности. Мир и покой также являются параллельным состоянием, когда обычная простыня становится знаменем безмятежности, и через этот белый лабиринт мы можем войти в состояние гармонии. С одной стороны, навязанное извне бездействие вызывает недовольство, желание восстать против принуждения. С другой стороны, повседневные шумы трансформируются в вибрирующее, растворяющееся пространство, которое предлагает бесконечность измерений. Мы сами должны решить, что или кто породил эти состояния: наш мозг, эмоциональный режим искусственного интеллекта или же матрица, которую можно понять только через иное измерение осознания.

Об ARTIM
Проектное пространство ARTIM ориентировано на молодых художников с главной целью поддержки и поощрения развития новых талантов. Расположенное в Ичери-Шехер пространство является площадкой для проведения экспериментов с произведениями искусства, а также для их профессиональной демонстрации. Молодые творческие люди приглашаются к участию в различных программах ARTIM.

VRIENDLY
Vriendly – это виртуальная среда GAAS для инноваций, образования и изменения жизни в будущем, ориентированная в первую очередь на предпринимателей и стартапы. Благодаря бесконечным мульти-тематичным комнатам Vriendly и специальной 3D среде с выделенным набором инструментов позволяет пользователям проводить значимые сеансы осмысленным образом. Мы считаем, будь то рисование и написание текста на красиво оформленной доске, совместное использование, загрузка файлов на платформу мгновенно в любое время или общение друг с другом – эта платформа полезный опыт для обучения и наслаждения.

(Автор: Вугар Иманов)

Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Уникальный виртуальный YARAT: Невозможно понять, гляжу я в бездну или рассматриваю изнанку собственных век (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
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