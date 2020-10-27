Снят фильм о военном преступлении армянских ВС против Гянджи (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Снят документальный фильм “Mən Gəncəyəm” (Я - Гянджа) о военном преступлении армянских ВС против мирного города Гянджа, обстреленного баллистическими ракетами с территории Армении, сообщает Trend Life. Эти события произошли ночью, когда все спали, но не все проснулись…

В результате ракетных и артиллерийских обстрелов Гянджи со стороны ВС Армении 4, 11 и 17 октября погибли 26 человек, включая 10 женщин и 6 детей, ранены 138 человек, нанесен крупный ущерб гражданским и инфраструктурным объектам, транспортным средствам.

Армянский терроризм стал очередным преступлением армянских фашистов, для которых нет ничего святого. Они не гнушаются никакими преступлениями, и это происходит при полном попустительстве международных организаций и структур, закрывающих глаза на эти деяния и, фактически, способствующих продолжению агрессивной политики Армении.

Фильм режиссера Рамиля Агасиева представлен через видение популярного актера Зии Ага и сопровождается английскими титрами для предоставления более широкой мировой общественности. Оператор–постановщик Фахир Самедоглу, продюсер Замиг Аловсатоглу, монтажер Расим Рамазанов.

Всего с 27 сентября, в ходе обстрела мирных городов и сел Азербайджана армянскими ВС, погибли 65 жителей, из них 18 женщин и 10 детей, ранены 297 человек, из которых 69 - женщины, 32 - дети.

Ниже представлен трейлер фильма “Mən Gəncəyəm”.

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)