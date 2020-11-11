Представлен победный марш Азербайджанского солдата – автор идеи писатель из России (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Народные артисты Тунзаля Агаева, Бриллиант Дадашова и заслуженная артистка Севда Алекперзаде при поддержке молодежной ассоциации ADDIM представили марш Азербайджанского солдата "Əsgər marşı" в новой версии, сообщили Trend Life руководитель ADDIM Гусейн Джавадзаде. Композиция написана на музыку композитора, заслуженного деятеля искусств Джаваншира Гулиева и слова поэта Али Кямина.

Композиция представлена в честь славной победы Азербайджана над армянскими агрессорами, которые на протяжении около 30 лет оккупировали часть территории и были разбиты нашими славными воинами.

Интересно, что автором идеи стал наш соотечественник из России, врач, публицист и писатель Сабит Алиев. Он родился в 1977 году в селе Карабахлы Сальянского района Азербайджана. С 2005 года постоянно проживает в городе Москва. Основатель компании Centr – Estet, сертифицированный врач-имплантолог Франкфуртского и Венского университета с 2013 года. С 2016 года является членом Союза писателей России. Пишет в жанре современной русской прозы. Он малоизвестен нашему читателю, но очень известен в России, является автором более 15 книг, переведенных с русского на азербайджанский и английский языки. Он также автор книги о Ходжалинском геноциде и готовит к выпуску "Мой дом Шуша".

(Автор: Вугар Иманов)