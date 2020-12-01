Пандемия внесла коррективы в конкурс вокалистов "Памяти Муслима Магомаева"

БАКУ /Trend Life/ - С 1 по 4 декабря 2020 года в Трускавце (Украина) пройдет III Международный конкурс вокалистов "Памяти Муслима Магомаева", сообщает Trend Life со ссылкой на украинские СМИ.

В этом году в связи с противоэпидемическими требованиями конкурс пройдет в непривычном формате: участники, члены жюри и продюсеры на отборочных турах будут присутствовать вживую, а вот зрители смогут присоединиться к конкурсу-онлайн.

Отметим, что к участию в конкурсе допускаются профессиональные певцы и певицы в возрасте от 16 до 40 лет, имеющие специальное музыкальное образование, и студенты музыкальных вузов и колледжей. Все участники прошли предварительный слепой отбор по аудио. На финальный отбор в Трускавец приглашены исполнители, набравшие наибольшее количество баллов.

Конкурс пройдет при организации Трускавецкого городского совете, Азербайджанского культурного центра имени Муслима Магомаева, при поддержке посольства Азербайджана в Украине и Государственного комитета Азербайджана по работе с диаспорой.

(Автор: Джани Бабаева )