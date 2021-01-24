Дворец Гейдара Алиева и Билькентский оркестр – сотрудничество и новые проекты (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Директор Дворца Гейдара Алиева Рамиль Гасымов провел встречу в формате видеоконференции с заведующим Билькентского симфонического оркестра (Турция) Айдыном Меджидом и музыкальный директором оркестра Нусретом Испиром, сообщили Trend Life в пресс-службе Дворца.

Приветствуя участников видеоконференции, Рамиль Гасымов подчеркнул значимость ставших традиционными встреч с руководителями ряда престижных концертных залов и музыкальных коллективов.

На встрече было отмечено, что отношения между Азербайджаном и Турцией, основанные на исторической дружбе, взаимном доверии и сотрудничестве на высоком уровне постоянно укрепляются.

Общий язык, религия, культура, обычаи и традиции всегда делали Азербайджан и Турцию родными друг для друга, всегда оказывая друг другу поддержку, две страны доказали, что их братство вечно.

Рамиль Гасымов выразил уверенность, что после окончания пандемии совместные проекты Дворца Гейдара Алиева и Билькентского симфонического оркестра будут способствовать укреплению и выходу на новый этап наших культурных связей.

В завершение встречи Рамиль Гасымов поблагодарил деятелей культуры Турции, подчеркнув,что проведение встреч по новым проектам в будущем внесет значимый вклад в развитие и укрепление наших отношений в сфере культуры.

Отметим, что Билькентский симфонический оркестр состоит из талантливых музыкантов Турции и 12 стран мира и считается первым частным, академическим и международным арт-сообществом в Турции.

Со дня своего основания в 1993 году оркестр выступал на одной сцене с всемирно известными дирижерами и солистами, участвовал во многих международных фестивалях, сотрудничал с различными учреждениями, организациями. Билькентский симфонический оркестр с 2009 года является послом доброй воли ЮНИСЕФ в Турции.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)