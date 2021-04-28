Международному фонду тюркской культуры и наследия переданы книги из Кыргызстана (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Временный поверенный в делах Кыргызстана в Азербайджане Мухамед Лоу посетил Международный фонд тюркской культуры и наследия и передал библиотеке организации ряд книг, отражающих литературу и искусство кыргызского народа, сообщили Trend Life в пресс-службе Фонда.

Среди подаренных книг – «Манас», «Семетей» и другие героические эпосы Тюркского мира, а также литературные образцы истории и культуры, написанные выдающимися поэтами и писателями Кыргызстана.

Президент Фонда Гюнай Эфендиева поблагодарила временного поверенного в делах Кыргызстана в Азербайджане Мухамеда Лоу за книги, подаренные Фонду. Она отметила, что книги, являющиеся культурными, духовными и историческими ценностями Кыргызстана – неотъемлемой части Тюркского мира, а также страны-учредителя Фонда, представляют особую значимость для руководимой ею организации.

Мухамед Лоу высоко оценил деятельность Фонда в направлении изучения, сохранения и популяризации богатого материального и культурного наследия тюркоязычных народов и подчеркнул, что Кыргызстан и впредь будет оказывать всяческую поддержку организации.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)