Определены победители чемпионата Азербайджана по танцам 2021 года
БАКУ /Trend Life/ - Определены победители чемпионата Азербайджана по танцам 2021 года среди детей и молодежи, организованного Союзом молодежи и Ассоциацией танца Азербайджана в виртуальном формате, сообщил Trend Life президент АТА Азиз Азизов.
Чемпионат был проведен в номинациях - соло, дуэт, ансамбли и малые группы. В конкурсе приняли участие представители Баку и регионов страны.
"Основная цель конкурса – выявление талантливых танцоров и коллективов, обмен опытом между хореографами, педагогами и танцорами, пропаганда здорового образа жизни, вовлечение детей, подростков и молодёжи в различные танцевальные направления. В связи с пандемией чемпионат был проведен в виртуальном формате, чтобы молодёжь продолжала продвигаться в сфере искусства. Благодарим педагогов и руководителей, которые в период карантинного режима создают условия для развития своим ученикам. Желаем всем дальнейших успехов!", - отметил Азиз Азизов.
Имена победителей:
Para dance:
Formation – Baby –Bumblebee Dance Studio (преподаватель Айсу Джабиева)
Show dance:
Small group – Child – группа Həyat (Нигяр Багирова)
Formation – Child – группа Həyat (Нигяр Багирова)
Small Group – Yunior – ансамбль Alov (Сабина Панахова)
Bollywood:
Solo – Yunior1 – Гюльнара Халилова, группа Banu Мингячевирской детской школы искусств (Мелек Тагиева)
Solo – Yunior2 – Фатима Ахмедли, коллектив Fidan
Folk etnika:
Solo – Yunior2 – Фатима Ахмедли, коллектив Fidan
Folk stayl:
Small group – Baby – группа Həyat (Нигяр Багирова)
Solo – Child – Исмайлова Захра, группа Banu Мингячевирской детской школы искусств (Мелек Тагиева)
Solo – Yunior – Нурай Гасанова, группа Banu Мингячевирской детской школы искусств (Мелек Тагиева)
Duet – Yunior – Мина и Мелис Эминли, коллектив Gülüstan (Ленай Сеидализаде).
Small Group – Yunior – коллектив Alov rəqs kollektivi (Эмиль Панахов)
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(Автор: Вугар Иманов)