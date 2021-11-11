В величественном Дворце Лихтенштейнов в Вене прошел грандиозный концерт азербайджанской музыки (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В величественном Дворце Лихтенштейнов (построен в1700 году) в Вене прошел грандиозный концерт азербайджанской музыки, организованный в рамках официального приема посольством Азербайджана в Австрии, Государственным комитетом по работе с диаспорой и Азербайджанским культурным центром в честь Дня Победы в Отечественной войне, сообщает Trend Life.

В мероприятии приняли участие государственные и общественные деятели, представители международных организаций и дипломатических миссий, культуры, науки и деловых кругов, наши соотечественники, проживающие в Европе.

На открытии посол Азербайджана в Австрии Ровшан Садыгбейли отметил, что этот год является особенным для азербайджанского народа, отмечаются важные события истории Азербайджана. 30-летие восстановления независимости Азербайджан отмечает большими успехами в экономической и политических сферах, занимая достойное место на международной арене. Азербайджан всегда придерживался мирной политики и принципов гуманизма, мультикультурализма и толерантности. Было подчеркнуто, что знаменательным событием является первая годовщина Дня Победы в Отечественной войне - 8 ноября. Во главе с Верховным главнокомандующим, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым наша доблестная армия после почти 30-летней оккупации освободила земли и восстановила территориальную целостность страны. Азербайджанский народ всегда будет помнить и чтить подвиг и самоотверженность героев, отдавших свои жизни во имя свободы и независимости страны. 9 ноября также отмечается День государственного флага Азербайджана.

Посол довел до внимания, что в художественной части официального приема под руководством известного дирижера, народного артиста, профессора Ялчина Адыгезалова будет исполнен концерт, состоящий из прекрасных произведений азербайджанской и европейской классической музыки.

"Хотелось бы отметить, что Ялчин Адигезалов является карабахским музыкантом третьего поколения и внуком одной из известных личностей азербайджанского мугамного искусства – ханенде Зульфугара Адигезалова. Шуша, сыздавна известная как Консерватория Кавказа, подарила множество талантливых музыкантов и певцов, шедеврами которых мы будем наслаждаться сегодня вечером", - отметил Ровшан Садыгбейли.

Гостям была представлена потрясающая концертная программа с участием Камерного оркестра Вены под управлением Ялчина Адигезалова, прозвучали произведения азербайджанских классиков - Узеира Гаджибейли, Фикрета Амирова, Гара Гараева, Асафа Зейналлы, Ниязи, Васифа Адыгезалова, Джахангира Джахангирова, Фархада Бадалбейли, Гасана Рзаева, Мамеда Гулиева, Тофига Гулиева, а также австрийского композитора Франца Шуберта. Лауреаты международных конкурсов, вокалисты Сельджан Насибли и Орхан Джалилов с высоким профессионализмом исполнили произведения в национально-патриотическом духе. Заслуженный артист, тарист Алиага Садиев в сопровождении оркестра исполнил мугамные композиции. Выступления артистов были встречены яркими овациями зрителей, которые в заключении стоя приветствовали творческий коллектив и организаторов грандиозного вечера.

(Автор: Вугар Иманов)