В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО)

Культура 11 ноября 2021 13:57 (UTC+04:00)
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку завершился пятый Международный фестиваль документального кино DokuBaku, сообщает Trend Life.

Фестиваль этого года проходил под лозунгом "Чувства ±", большинство представленных фильмов посвящено теме внутренних и внешних метаморфоз человека, его поиску себя и смысла существования. Было представлено 56 фильмов из 30 стран мира. Также прошла ретроспектива азербайджанских документальных фильмов, посвященная памяти сценариста и режиссера Чингиза Расулзаде, и показ фильмов, не вошедших в основную программу, темой которых является жизнь в эпоху пандемии.

На открытии вечера директор фестиваля, режиссер Имам Гасанов отметил, что основанный в 2017 году в Баку фестиваль является первым независимым международным фестивалем документального кино, целью которого является демонстрация документальных фильмов со всего мира. Фестиваль направлен на поиск новых имен и поддержку отечественных режиссеров-документалистов.

Победителями в различных номинациях стали:

Лучший короткометражный фильм - "Фантастика" режиссера Майи Блофилд (Финляндия).

Лучший азербайджанский фильм – "Последний" режиссера Фариза Ахмедова.

Во внеконкурсной категории – "На районе" режиссера Диого Варела Сильва (Португалия).

Специальными призами жюри были отмечены фильмы – "Дочь мясника" Лейлы Гамбарли (Азербайджан), "Ритм забвения" Гину Шуейри (Ливан), "Медведь для моего карантина" Вэйцзя Ма (Франция), "Укрощение сада" Саломе Джаши (Грузия), "Я останусь с тобой" Вирджинии Варейките и Максимилиана Дежуа (Литва-Италия), "80.000 шницелей" Ханны Швейер (Германия).

Жюри фестиваля было представлено именитыми режиссерами-документалистами и экспертами в области кино, такими как российский и латвийский режиссер документального кино, продюсер, президент фестиваля "Артдокфест" и Национальной премии в области неигрового кино "Лавровая ветвь" Виталий Манский, а также специалист по кинематографу стран Центральной и Восточной Европы, автор книг, профессор Сорбонны Кристиан Фейгельсон (Франция).

Победители в каждой категории были награждены дипломами и статуэтками ручной работы iHuman. Помимо этого, памятные призы получили Мирсадыг Агазаде, Мурад Ибрагимбеков, Хамис Мурадов, Низами Аббас и Али Иса Джаббаров. Были также вручены специальные призы iCyborg выдающимся деятелям азербайджанского и мирового кинематографа за особые заслуги в сфере кино, среди которых Виталий Манский, Вагиф Мустафаев и Чингиз Расулзаде (посмертно).

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)

В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО) - Gallery Image
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО) - Gallery Thumbnail
В Баку прошла церемония награждения победителей Международного кинофестиваля DokuBaku (ФОТО) - Gallery Thumbnail
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