Ручные работы Хуршидбану Натаван в произведениях художников (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Национальном музее истории Азербайджана состоялось мероприятие, посвященное 190-летию со дня рождения известной азербайджанской поэтессы Хуршидбану Натаван, сообщили Trend Life в музее.

Мероприятие организовано в соответствии с распоряжением Президента Азербайджана о проведении 190-летия Хуршидбану Натаван.

В музее была подготовлена выставка художественных работ, авторами которых являются учащиеся Гимназии искусств при Национальной консерватории Азербайджана. В своих работах они изобразили личные вещи Хуршидбану Натаван, хранящиеся в Фонде этнографии Национального музея истории Азербайджана.

Отметим, что в музее хранятся одежда известной азербайджанской поэтессы, дочери последнего Карабахского хана Мехтигулу-хана - Хуршидбану Натаван, вышитые ею скатерти, кисет и другие личные вещи.

На мероприятии выступили заведующая отделом инноваций и образовательных программ музея Фарида Шамси, заведующая отделом научного фонда этнографии Гюльзаде Абдулова, замдиректора Гимназии искусств Кямаля Керимова.

Затем был представлен отрывок из спектакля о встрече Натаван и классика мировой литературы Александра Дюма, подготовленный студентами Бакинского государственного университета.

Мероприятие было организовано в рамках музейного проекта для школьников, стартовавшего в 2020 году в период пандемии. Его цель - привлечение детей и подростков в музей. Школьникам предлагают изобразить различные музейные экспонаты, затем проводится экспозиция данных работ.