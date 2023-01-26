В Баку прошла церемония награждения Foto Kadr 2022 (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском центре молодежи состоялось мероприятие Foto Kadr 2022, посвященное 5-летию основания Фотоклуба Gilavar, в рамках которого прошли презентация и церемония награждения фотографов, сообщает Trend Life.

Выступая на вечере, основатель Общественного объединения Фотоклуб Gilavar, заместитель председателя правления Дилавер Наджафов рассказал о деятельности Фотоклуба.

Было отмечено, что одними из задач клуба являются внесение вклада в развитие фотоискусства в стране, выявление талантливых фотографов, поддержка их в участии на международных фотоконкурсах и т.д.

Председатель правления Фотоклуба Рашад Мехдиев выступил на мероприятии с докладом отчетного характера, в котором говорилось о многочисленных проектах, реализованных Клубом за пятилетний период деятельности.

Так, за этот период Фотоклуб провел 11 международных фотоконкурсов по специальному разрешению Международной федерации фотоискусства, Американского фотографического общества и Международной ассоциации фотохудожников. Наряду с этим, было организовано четыре местных фотоконкурса.

В международных фотоконкурсах, организованных Клубом, приняли участие более 4000 фотографов из около 80 стран мира.

Было также отмечено, что члены Фотоклуба Gilavar, а также другие азербайджанские фотографы регулярно участвуют в международных фотоконкурсах и завоевывают награды. Всего за 2016-2022 годы азербайджанские фотографы завоевали 446 наград на фотоконкурсах, проведенных только под эгидой Международной федерации фотоискусства. Среди них: 58 золотых медалей, 35 серебряных и 29 бронзовых медалей, 219 почетных лент и 105 дипломов и сертификатов.

Было подчеркнуто, что Фотоклуб Gilavar с 2017 года – член Международной федерации фотоискусства, а с 2020 года - представитель этой организации в Азербайджане.

Затем на мероприятии состоялась церемония награждения азербайджанских фотографов, отличившихся на международных конкурсах. Награжденным были вручены медали, специальные ленты и дипломы. Ряд организаций, оказывающих поддержку развитию фотоискусства в стране, был награжден плакетами.

В рамках мероприятия была представлена выставка работ фотографов, завоевавших награды на международных конкурсах.