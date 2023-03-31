В Азербайджане на участие в Фестивале детского творчества подано более 26 тыс. заявок

БАКУ /Trend Life/ - 30 марта завершилась регистрация на Фестиваль детского творчества, проводимый при совместной организации министерства культуры, министерства науки и образования Азербайджана и Центра Гейдара Алиева по случаю 100-летия со дня рождения общенационального лидера Гейдара Алиева, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры.

Для участия в крупномасштабном творческом проекте регистрацию прошли 26 768 человек из разных городов и регионов страны. Регистрация проходила посредством сайта www.uif.az с 20 февраля по 30 марта.

Детский фестиваль пройдет по 21 номинации среди участников в трех возрастных категория (6-9 лет, 10-13 лет и 14-17 лет).

Фестиваль пройдет в три этапа, первый из которых состоится апреле - июне 2023 года. Участники, одержавшие победу в этом этапе, получат право выступить во втором этапе, который намечен на июнь – август.

Победители второго этапа получают путевку в финал. Финальный этап фестиваля состоится в Баку в сентябре 2023 года.

По итогам фестиваля город или район, участвующий в наибольшем количестве номинаций и проявивший активность, примет фестиваль у себя в следующем году.

Отметим, что основными целями фестиваля являются пропаганда национальной культуры и искусства, воспитание детей в духе патриотизма и уважения к культуре, искусству, национальным традициям и обычаям, воспитание художественно-эстетического вкуса детей, выявление новых талантов и т.д.