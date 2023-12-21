Памяти великого Бюльбюля – вечер с известными артистами (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках третьего Азербайджанского международного фестиваля вокалистов в Государственной академической филармонии состоялся концерт "Вокальная школа Бюльбюля", посвященный памяти одного из основоположников национального музыкального театра, выдающегося оперного певца, композитора и педагога, народного артиста Азербайджана и СССР Бюльбюля, сообщает Trend Life.

На открытии известный певец и композитор, посол Азербайджана в России, народный артист Полад Бюльбюльоглу выразил благодарность автору идеи и художественному руководителю фестиваля, заслуженному артисту Рамилю Гасымову за проведение памятного вечера. Было отмечено, что народный артист Мобил Ахмедов - наставник заслуженного артиста Рамиля Гасымова - был учеником Бюльбюля. И именно потому, что Рамиль Гасымов продолжает традиции вокальной школы Бюльбюля, Полад Бюльбюльоглу назвал его "внуком знаменитого шушинца".

Рамиль Гасымов, выразив признательность за добрые слова, подчеркнул особую роль в реализации проекта Министерства культуры и руководства Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета.

Концертная программа началась увертюрой из оперы "Кёроглу" в исполнении симфонического оркестра Азербайджанского государственного театра оперы и балета и хора Çənlibel. Дирижером выступил главный дирижер и музыкальный руководитель Государственного театра оперы и балета, заслуженный артист Эйюб Гулиев.

В исполнении народных артистов Фидан Гаджиевой, Азера Зейналова, Гюльназ Исмаиловой, заслуженных артистов Илахи Эфендиевой, Рамиля Гасымова, Фариды Мамедовой, Эльнары Мамедовой, Антона Ферштандта, Инары Бабаевой, солистов Махира Тагизаде и Талеха Яхьяева прозвучали арии из национальных опер.

В заключение впервые было представлено произведение народного артиста, композитора Фаига Суджаддинова на слова Ильгара Фахми "Реквием", посвященное 100-летию общенационального лидера Гейдара Алиева, которое исполнили Атеш Гараев и Лала Султанлы.

Информационная поддержка – Trend.Az, Day.Az, Milli.Az, Azernews.Az

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