Около четырех тысяч музыкантов - торжественное закрытие в Гяндже проекта "Культурное достояние народа" (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Гяндже состоялось торжественное закрытие проекта "Культурное достояние народа" (Xalqın mədəni sərvəti), организованного впервые Гянджинской государственной филармонией имени Фикрета Амирова и Гянджа-Дашкесанским региональным Управлением культуры министерства культуры Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе филармонии.

На открытии вечера автор идеи проекта, директор Гянджинской филармонии, заслуженный артист Рамиль Гасымов выразил признательность министерству культуры Азербайджана за поддержку. Было отмечено, что в рамках проекта с 8 по 14 января прошел "Музыкальный парад" произведений выдающегося азербайджанского композитора, основоположника жанра симфонического мугама в мировой музыке Фикрета Амирова с участием около четырех тысяч музыкантов и исполнителей.

Основная цель проекта - пропаганда классических образцов Азербайджана в регионах, донесение азербайджанских национально-духовных ценностей, фольклорной музыки до современной молодежи. Каждый месяц проект будет посвящен видным деятелям культуры и искусства.

”С большой гордостью и уверенностью можем сказать, что таланты, воспитанные землей Гянджи, в будущем внесут большой вклад в азербайджанскую культуру и музыку, как это было всегда", - отметил Рамиль Гасымов.

В концертной программе выступили учащиеся детских музыкальных школ и школ искусств Гянджи, Геранбоя, Дашкесана и Самуха, которые исполнили произведения великого композитора Фикрета Амирова.

В фойе была представлена экспозиция художественных произведений, посвященных творчеству Фикрета Амирова.

Информационная поддержка - Trend.Az, Day.Az, Milli.Az

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