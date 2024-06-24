Сахиб Пашазаде удостоен звания почетного профессора вуза в Узбекистане - подписан меморандум о сотрудничестве (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В рамках Дней культуры Азербайджана в Узбекистане был подписан меморандум о сотрудничестве между Международным центром мугама (МЦМ) и Государственным институтом культуры и искусств Узбекистана, сообщили Trend Life в пресс-службе МЦМ.

Директор МЦМ, заслуженный артист Азербайджана Сахиб Пашазаде проинформировал коллектив Института о деятельности Центра, подчеркнув, что меморандум послужит укреплению плодотворных культурных связей между учреждениями, широкой пропаганде национальной музыки и реализации ряда интересных проектов. Было отмечено, что в марте текущего года между МЦМ и Узбекским национальным центром искусства макома был подписан меморандум о сотрудничестве.

Ректор вуза Нодирбек Сайфуллаев отметил широкое развитие сотрудничества в сфере культуры между Узбекистаном и Азербайджаном, подчеркнув значимость установления связей между учебным заведением и МЦМ, важность проведения совместных культурных проектов, концертов, которые послужат пропаганде культуры обеих стран. После церемонии подписания были обсуждены вопросы культурного обмена.

Сахиб Пашазаде был также удостоен звания почетного профессора Государственного института культуры и искусств Узбекистана. Кроме того, был вручен диплом за заслуги в развитии и укреплении связей между Узбекистаном и Азербайджаном в области музыки.

Отметим, что Сахиб Пашазаде в 2017 году завоевал Гран-при как первый инструменталист после 20-летнего перерыва на фестивале "Шарг тараналары" в Самарканде. А в 2018 году на Международном фестивале мугама, проходившем в рамках I Международного форума по мугаму “Маком” в городе Шахрисабз, возглавляемый им коллектив “Мугам” также был признан лучшим. В мае 2018 года во Дворце Туркестана в Ташкенте по приглашению и при организаторстве Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева в Узбекистане по случаю 100-летия образования Азербайджанской Демократической Республики выступил с сольной концертной программой с симфоническим оркестром Узбекистана (дирижер Камолоддин Уринбаев). В марте 2022 года был награжден Почетной грамотой Общества дружбы Узбекистан-Азербайджан. В 2019 году награжден Почетной грамотой главы Хорезма за высокий уровень участия в культурных мероприятиях, проводимых в городах Хива и Ургенч Хорезмской области. В 2020 году принял участие в качестве члена жюри I Международного фестиваля исполнителей на народных музыкальных инструментах между Азербайджаном и Узбекистаном. В 2022 году принял участие в качестве почетного гостя в Международном музыкальном фестивале “Лазги” в Хиве, дал мастер-классы в городах Хорезмской области. Тарист неоднократно достойно представлял нашу страну на многочисленных культурных мероприятиях в Ташкенте, Самарканде, Бухаре, Навои, Хиве, Ургенче и многих других городах Узбекистана. Сольные выступления Сахиба Пашазаде на Днях азербайджанской культуры в Узбекистане в 2024 году были встречены аплодисментами.

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