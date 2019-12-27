Лермонтовские встречи в Азербайджане. Студенты учились писать гусиными перьями (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Имя великого русского классика Михаила Юрьевича Лермонтова навсегда связано с Кавказом и Азербайджаном, которые подарили ему вдохновение. В год 205-летия поэта гостями республики стали сотрудники музея-заповедника «Тарханы», которые провели Лермонтовские встречи для поклонников его творчества и выставку его художественных работ. Научный сотрудник Мария Александровна Федорова и специалист по экспозиционно-выставочной деятельности Елена Викторовна Погодина рассказали журналисту межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева о лермонтовских местах в Азербайджане и сотрудничестве с Российским информационно-культурным центром в Баку.

– Лермонтов не просто бывал на Кавказе – его часто называют «Великим Сыном Кавказа». Какой смысл лично вы вкладываете в этот «титул»?

Мария Фёдорова: «Сыном Кавказа» первым назвал себя сам Лермонтов в посвящении к поэме «Аул Бастунджи». Только сын мог так вдохновенно и с восторгом говорить о гордом и свободолюбивом народе этого края и о величественной природе Кавказа. Ни один из русских поэтов не посвятил этому краю столько волшебных строк, как это сделал Лермонтов. «Все все в этом крае прекрасно» – записал он в одной из ученических тетрадей. В жизни и творчестве Лермонтова Кавказ сыграл не просто значительную роль, а стал основополагающей темой, проходящей через все его творчество, как изобразительное, так и литературное.

Елена Погодина: Бурный Кавказ, край свободы и чести, впервые открылся поэту в пору, когда ему было всего десять лет. Он увидел черкесов в мохнатых шапках и бурках, скачки джигитов, огненные пляски, хороводы, услышал горские песни, легенды, предания. Юный Лермонтов заплатил «полную дань волшебной стране», которая поразила лучшими, «благодатнейшими» впечатлениями его поэтическую душу.

– В конце октября к 205-летию Михаила Юрьевича прошли Лермонтовские творческие встречи в Баку. Чьей инициативой это было?

Мария Фёдорова: Это был первый визит сотрудников музея-заповедника «Тарханы» в Азербайджан. Инициатором проекта выступил музей, нас поддержал Российский информационный культурный центр в Баку. Была сформирована программа, которая позволила охватить разные культурные и образовательные площадки Азербайджана, встретиться с людьми разных поколений, любящих творчество М.Ю. Лермонтова. Это был совместный и очень плодотворный проект. Очень надеемся, что наше сотрудничество с Российским центром будет иметь продолжение.

– Почему для выставки вы привезли в Баку не книги Лермонтова, а его картины?

Елена Погодина: О Лермонтове поэте, прозаике, драматурге знают многие. Но лишь единицы знают, что он был еще и замечательным художником. Почти все живописные полотна поэта так или иначе связаны с Кавказом: это и пейзажи, и жанровые сценки. Лермонтов работал в разных жанрах и техниках: маслом, акварелью, пером, карандашом, делал литографии. Отбирая работы для этой выставки, мы стремились охватить все грани таланта Лермонтова-художника.

– Природа Азербайджана, конечно, воодушевляла Лермонтова не только как художника, но и как поэта. В каких его произведениях это нашло своё отражение?

Елена Погодина: Такие произведения Лермонтова как «Азраил», «Демон», «Ангел смерти», «Мцыри» и др., тематически связаны с Кавказом в целом. Но стихотворение «Свидание», где поэт рисует берег Куры, связано именно с Азербайджаном.

– Азербайджанскому языку Михаила Юрьевича учил родоначальник азербайджанской реалистической литературы Мирза Фатали Ахундзаде, о котором в 2016 году в Азербайджане был снят художественный фильм «Вестник рассвета». Знакомы ли вы с этой работой и как ее оцениваете?

Мария Фёдорова: С поэтом и философом Мирзой Фатали Ахундовым Лермонтов познакомился в Тифлисе. У него начал учиться азербайджанскому языку. Сцена одного из уроков «учителя Али», так называл Мирзу Фатали Ахундова Лермонтов, показана в фильме «Вестник рассвета», или в другом переводе «Посол зари», который был презентован российскому зрителю в библиотеке им. Лермонтова в Санкт-Петербурге. Очень важно, что картина не просто знакомит зрителя с именем выдающегося азербайджанского драматурга и философа, но и на фоне его жизни рисует культуру и историю азербайджанского народа.

– Для школьников Баку и Сумгаита вы подготовили насыщенную программу. Пожалуйста, расскажите, как прошли эти встречи?

Мария Фёдорова: Занятий было проведено много: виртуальные экскурсии и презентации музея-заповедника «Тарханы», несколько уроков, на которых школьники познакомились с традиционным русским костюмом и крестьянским свадебным обрядом, бытовавшим в Тарханах.

Елена Погодина: Ребята с неподдельным интересом участвовали во всех наших программах и сопоставляли элементы русской свадьбы с азербайджанской, сравнивали национальные костюмы. Не все, конечно, но находили и общее в наших культурах.

– А какая программа была подготовлена вами для бакинских студентов?

Мария Фёдорова: Программа для студентов была немного сложнее, чем для школьников. В Бакинском Славянском университете говорили о влиянии Кавказа на творчество Лермонтова, о том, насколько точен был Лермонтов в изображении характеров кавказских народностей. Параллельно студенты учились писать письма гусиными перьями, используя обороты XIX века. Самые интересные работы были прочитаны за кафедрой, а после присланы в электронном виде в музей.

– Каково быть гостями в Баку? Удалось ли погулять по городу, что больше всего понравилось?

Елена Погодина: Баку – необыкновенно красивый и гостеприимный город. Работать было очень легко, везде нас встречали, как старых друзей. Сотрудники Российского информационно-культурного центра помогли и с размещением выставки, и с организацией встреч в других городах Азербайджана, и с транспортом. Для нас было организовано посещение мемориальной квартиры поэта, теоретика азербайджанской литературы Абдуллы Шаига и Бакинского музея миниатюрной книги.

Мария Фёдорова: Мы увидели и сам Старый город (Ичери шехер) – это просто сказка! За крепостными стенами чувствуется средневековая культура Востока, которой восхищался М.Ю. Лермонтов. Торговые лавки, узкие, вымощенные булыжником улочки, запах специй и тонкий аромат спелых фруктов –все это будто бы яркие узоры старинного азербайджанского ковра, сотканного не мастерицей, а самим временем – узелок за узелком, ниточка за ниточкой.

– Расскажите, пожалуйста, о поездке в город Гусар, которая была организована для сотрудников вашего музея. Как этот азербайджанский город связан с М.Ю. Лермонтовым?

Елена Погодина: По дороге в Грузию, разыскивая свой эскадрон, М.Ю. Лермонтов в октябре1837 года для ночлега «снимал угол» в городе Гусар. Дом, в котором он ночевал, не сохранился, но на этом месте установлена мемориальная плита с изображением поэта. Встреча в Гусаре для нас стала очень интересной, потому что тут мы увидели, что ребята знают стихи Лермонтова, умеют их читать. С гордостью рассказывали они о пребывании поэта в этом городе - так что, казалось, М.Ю. Лермонтов провел не один день здесь, а родился и вырос в Гусаре.

Мария Фёдорова: Дорога проходила недалеко от местечек Губа (Куба) и Шемахы, где отряд нижегородских драгун задерживался. Существует предположение, что изучать азербайджанский язык поэт начал именно в Шемахе.

– В октябре вы торжественно отметили 80-летие музея, и на этом празднике сотрудники даже вышли на сцену в кавказском танце. Вашему коллективу, как и Михаилу Юрьевичу, тоже близка культура Кавказа?

Елена Погодина: На нашем празднике были показаны танцы всех народов, упоминаемых поэтом, но кавказский танец в какой-то степени был «изюминкой». В поэме «Демон» автор с восторгом рассказывает о танце Тамары, и мы постарались передать это настроение.

– Ждать ли в Баку новых Лермонтовских встреч?

Мария Фёдорова: Сейчас мы готовим новые проекты и будем искренне рады предложениям о сотрудничестве из Азербайджана. Уверены, что лермонтовские встречи на этой земле могут стать хорошей традицией.

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