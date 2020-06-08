Ровшан Мамедкулиев: Азербайджанская музыка в России сейчас в моде (ВИДЕО)

Интервью 8 июня 2020 14:55 (UTC+04:00)
Ровшан Мамедкулиев: Азербайджанская музыка в России сейчас в моде (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Ровшан Мамедкулиев, лауреат более 25 всероссийских и международных конкурсов, уже давно завоевал славу одного из лучших гитаристов мира. 23 мая музыкант представил зрителям второй масштабный онлайн-концерт, на этот раз – совместно с непревзойдённой российской домристкой и мандолинисткой Екатериной Мочаловой. В беседе с журналистом Межпарламентской группы дружбы Россия-Азербайджан под руководством депутата Госдумы Дмитрия Савельева Мамедкулиев рассказал о концерте, о творческой связи с родиной и о своей концертной и педагогической деятельности в России и Азербайджане.

– Ровшан Шахбазович, что значат для вас азербайджанские корни, культура и традиции?

– Я родился в Баку, но с семи лет живу в России. Азербайджан для меня – в первую очередь Родина моя и моего отца. В Баку и других городах Азербайджана у меня много родственников, я стараюсь поддерживать с ними связь и приезжать хотя бы раз в 2-3 года. Что касается влияния музыкальной культуры Азербайджана – мой отец был лично знаком со многими исполнителями мугама, постоянно его слушал и, конечно, для меня это сыграло важную роль. Нельзя не упомянуть и азербайджанскую кухню. Моя жена -русская, но она умеет готовить много азербайджанских блюд, которая наша семья очень любит.

– На днях вы дали уже второй большой онлайн-концерт. Расскажите, пожалуйста, об этом опыте.

– Сейчас такое время, когда живые концерты просто невозможны, но музыкант должен общаться с публикой. У меня не было концертов целый месяц с середины марта, а потом мой близкий друг, музыкант Михаил Оленченко посоветовал мне провести по его примеру онлайн-концерт, познакомив с организаторами таких мероприятий.

Первый онлайн-концерт у меня состоялся 24 апреля, и это оказалось очень необычным опытом – непривычно, когда нет акустики зала, нет зрителей рядом и аплодисментов, а вокруг люди с камерами. Это было масштабное мероприятие – концерт шёл 3,5 часа и состоял из очень разной музыки: классической, современной, испанской, азербайджанской. А после моего сольного онлайн-концерта у нас с моей подругой, замечательной домристкой и мандолинисткой Катей Мочаловой, возникла идея организовать совместный и более динамичный концерт подобного формата. Концерт прошёл 23 мая -мы играли музыку разных стилей и эпох: и дуэтом, и сольно. Онлайн-концерты вызвали большой резонанс: было много позитивных отзывов, сообщений, вопросов о следующих концертах.

– Недавно вы записали для соотечественников на родине тёплое видеообращение из Москвы и подарили исполнение «Лирического танца» выдающегося азербайджанского композитора Фикрета Амирова. Он входит в цикл «Двенадцать миниатюр для фортепиано» и, насколько известно, его переложение для гитары сделали именно вы. Чем привлекло вас это произведение?

– Это переложение я сделал ещё будучи учеником музыкальной школы в Нижнем Новгороде. Мой дядя Нариман Сафаров подарил мне большой сборник дисков с азербайджанской классической музыкой, и когда я услышал «Двенадцать миниатюр», то сразу захотел попробовать исполнить это яркое красивое произведение на гитаре. Шесть миниатюр для такого переложения хорошо подошли, и когда я показал свою работу педагогу, он сказал, что это просто здорово. Мы доработали отдельные моменты, и с тех пор это произведение вошло в мой «золотой репертуар» – его везде хорошо принимают и любят, о нём спрашивают. А его ноты я публиковал даже в Америке.

– В вашем репертуаре есть и произведения других замечательных азербайджанских композиторов, среди которых Гара Гараев и Фикрет Амиров. Как принимают азербайджанскую музыку в России и мире?

– Я родом из Азербайджана, ношу азербайджанское имя, и с азербайджанской музыкой у меня особенная личная связь. Это частичка чего-то родного для меня. Поэтому я всегда стараюсь включать её в свои программы. Например, недавно в онлайн-концерте я с удовольствием играл «Фантазию» Фирангиз Ализаде – очень значимого и известного азербайджанского композитора. В мире с большим интересом относятся к азербайджанской музыке, у меня спрашивают ноты. Её восточный колорит – определённый ритм и лад – привлекателен и сейчас в моде.

– Вы много гастролируете с концертами по России и миру. Есть ли у вас любимые залы, куда вы возвращаетесь снова и снова? Какие-то концерты, которые особенно запомнились вам?

– В памяти сразу всплывают самые именитые «намоленные» залы, в которых рождаются особые эмоции и переживания: зал Московской консерватории, Карнеги-холл в Нью-Йорке, Консертгебау в Амстердаме. Особенный для меня и зал Нижегородской консерватории, в которой я учился, где начинал концертную деятельность. Там родная мне публика: преподаватели, друзья, коллеги. Для них волнительно играть и с ними всегда тепло и душевно встречаться.

– А когда в последний раз у вас был сольный концерт в Баку? С какой программой вам было бы интересно приехать на родину, в каком мероприятии поучаствовать?

– В первый раз я выступал в Азербайджане в 2011 году с оркестром под управлением Теймура Геокчаева. Это был очень яркий, запоминающийся концерт, который проходил в кирхе – лютеранской церкви в центре Баку. Мы играли азербайджанскую премьеру концерта Эйтора Вилла-Лобоса для гитары с оркестром. А в прошлом году у меня был в Баку концерт-встреча в Азербайджанском государственном университете культуры и искусств, куда меня пригласил активный подвижник классической гитары в Азербайджане Эльмар Султанов, с которым я давно поддерживаю контакт. На этом концерте я и играл, слушал игру студентов и ответил на вопросы публики – это было камерное и душевное мероприятие, мне было очень приятно в нём поучаствовать. Я всегда открыт для таких приглашений – мне хотелось бы чаще выступать в Баку. Мечтаю сыграть, например, в Бакинской Филармонии, с огромным трепетом и радостью выступил бы на Габалинском фестивале классической музыки. Надеюсь, у меня впереди ещё много концертов в Азербайджане.

– Расскажите, пожалуйста, о вашей педагогической деятельности в России и об успехах ваших учеников.

– Моя педагогическая деятельность началась в 2009 году в Нижегородской консерватории, а в 2014 году я переехал в Москву, потому что меня пригласили преподавать в Академии им. Маймонида, где находится единственная отдельная кафедра классической гитары в России. Это было уникальное предложение, и я согласился с большой радостью. Все мои ученики из разных городов, все они замечательные ребята и многие – лауреаты международных конкурсов, к которым мы всегда активно готовимся.

– Вы регулярно в качестве специально приглашённого гостя участвуете в гитарных форумах, международных творческих фестивалях, даёте мастер-классы. Например, в этом году вы возглавили жюри 7-ого Международного конкурса-фестиваля «Гитара в России», жюри II Открытого регионального конкурса юных исполнителей на народных инструментах «Звезды Прибайкалья - 2020», а также жюри 4-го Межрегионального конкурса юных исполнителей на классической гитаре «ГринГит». Чем вам важна и интересна такая деятельность?

– Для меня радость и честь, что я востребован в этой сфере. Конечно, это большая ответственность. Быть членом жюри бывает непросто, но конкурсы - это всегда радостные переживания. Я вижу, что наше дело развивается. Классическая гитара в России – достаточно молодой инструмент, и с помощью различных мероприятий мы привлекаем к ней внимание общественности. Помимо признания достижений конкурсы несут ещё и общение: встречаются педагоги, дети находят сверстников с общими интересами. Всё это очень приятно и радостно наблюдать.

– Что бы вы посоветовали читателям в Азербайджане и России, чтобы сохранить позитивный настрой в наши непростые времена?

– В ситуации есть и позитивные моменты – у всех нас появилось свободное время: задуматься, потратить его на что-то хорошее и важное. Я провожу много времени с семьёй, что мне очень нравится, слушаю новую музыку, читаю книги, смотрю фильмы. И, конечно, очень важно общение – в тяжёлой ситуации люди сплачиваются, становятся роднее друг для друга. Всё обязательно наладится, и рано или поздно мы вернёмся к нормальной жизни.

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