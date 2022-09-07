В Баку пройдет книжная выставка-ярмарка под девизом "Наши знания – наша сила"

БАКУ /Trend Life/ - В парке имени Гейдара Алиева в Низаминском районе Баку с 9 по 11 сентября (с 10.00 до 22.00) будет работать книжная выставка-ярмарка "ANAİB I Bilik Kitab Sərgisi" под девизом "Наши знания – наша сила", сообщает Trend Life.

Выставка организована ОО "Ассоциация издательств Азербайджана" и Исполнительной властью Низаминского района.

24 издательства и магазина, которые примут участие в выставке, предусмотрели скидки до 80 процентов на свою продукцию.

В преддверии нового учебного года здесь также можно будет приобрести школьные принадлежности, портфели, учебную литературу и т.д. Кроме того, можно будет приобрести и художественные произведения. Желающие смогут передать свои уже неиспользуемые учебные пособия тем, кто в них нуждается.

В рамках выставки пройдут автограф-сессии писателей, развлекательные шоу-программы, часы поэзии, вечера живой музыки, фейс-арт, мастер-классы и многое другое.